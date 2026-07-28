हरिद्वार में चेतावनी लेवल पर पहुंचा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट जारी
उत्तराखंड में झमाझम बारिश से उफान पर बह रही नदियां, हरिद्वार में चेतावनी लेवल को छू गई गंगा नदी, मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 28, 2026 at 4:49 PM IST
हरिद्वार: पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. जहां हरिद्वार के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, तो वहीं गंगा नदी अलर्ट लेवल तक पहुंच गई है. भीमगोड़ा बैराज पर श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल 293 मीटर तक पहुंच गया है. खतरे का निशान 294 मीटर है.
ऐसे में गंगा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है. वहीं, गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है. लिहाजा, मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और सिंचाई विभाग के अधिकारी जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं.
दरअसल, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है. जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, बारिश के चलते ऊपरी डैम से गंगा नदी का पानी भी छोड़ा गया है. जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ गया है जो चेतावनी निशान पर पहुंच गया है. ऐसे में गंगा के तटीय क्षेत्रों पर आपदा का खतरा मंडराने लगा. जबकि, गंगा के जलस्तर पर सतर्क निगाह रखी जा रही है.
"गंगा नदी 293 मीटर पर बह रही है. पल-पल की अपडेट उच्चाधिकारियों और जिला प्रशासन को दी रही है. निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है. बाढ़ चौकियों को अलर्ट करने के साथ ही मैदानी गंगा तटीय इलाकों में लाउडस्पीकर के माध्यम से सतर्क भी किया गया है. यदि बारिश होती रही तो, गंगा का जलस्तर और बढ़ भी सकता है."- हरीश कुमार, जेई, यूपी सिंचाई विभाग
भगत सिंह चौक पर फिर हुआ जलभराव: हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर तेज बारिश के चलते फिर से जलभराव हो गया. लोगों को जलभराव के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि, सुबह होते ही नगर निगम के कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने मौके पर ही पंप मंगाकर पानी की निकासी कराई.
हरिद्वार के भगत सिंह चौक, कनखल लाटोवाली और ज्वालापुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या तीन दशक पुरानी है. इसलिए हर बरसात में यहां जलभराव से परेशानी होती है. लोगों की एक वृहद ड्रेनेज प्लान बनाने की मांग अधूरी है. वहीं, रानीपुर मोड और भगत सिंह चौक पर होने वाले जलभराव से निजात दिलाने की योजना पर काम चल रहा है.
कांवड़ियों का उत्साह नहीं हुआ कम: हरिद्वार में वैसे तो 30 जुलाई से कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं. भारी बारिश के चलते कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं हुआ. बारिश के बीच कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों की ओर जाते दिखाई दिए.
डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश: हरिद्वार में बारिश के चलते होने वाले जलभराव और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है. साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर जलभराव से निजात दिलाने के सख्त निर्देश दिए हैं. इसके अलावा डीएम ने गंगा के किनारे रहने वालों लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया. दिन भर डीएम ने गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए रखी.
यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भी डीएम को समय समय पर जलस्तर बढ़ने और घटने की जानकारी देते रहे. इस दौरान गंगा के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट में रखा गया. डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते सभी विभाग अलर्ट हैं. एनडीआरफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं. किसी भी तरह की आपदा से निपटने की पूरी तैयारी है.
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