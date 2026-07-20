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ALERT! गाजीपुर में उफना रही गंगा, ये 5 तहसीलें रहती हैं सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित

संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं.

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गाजीपुर में बढ़ रहा गंगा का वाटर लेवल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 11:32 AM IST

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गाजीपुर: देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के साथ गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसका असर अब गाजीपुर में भी दिखाई देने लगा है. बता दें, ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. बाढ़ विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार गंगा के जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रही हैं, ताकि किसी भी बदलाव पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

गाजीपुर बाढ़ राहत और बचाव योजना. (Video Credit; ETV Bharat)

ये एरिया हर साल सहता बाढ़ की मार: गाजीपुर जिले की 5 तहसीलें सैदपुर, सदर, जमानिया, सेवराई और मोहम्मदाबाद हर साल बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रहती हैं. इन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हर साल बाढ़ राहत चौकियों का निर्माण और संचालन करता है. इस बार भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है.

संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत चौकियों को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं.

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धीरे-धीरे बढ़ रहा गंगा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रशासन ने किया आगाह: जिला प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों और घाटों पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी के तेज बहाव से दूरी बनाए रखने के साथ अनावश्यक रूप से नदी में प्रवेश न करने की अपील की है.

प्रशासन का कहना है कि फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मानसून के दौरान जलस्तर में तेजी से बदलाव संभव है. ऐसे में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील की गई है. साथ ही बाढ़ आपदा से जुड़े राहत और बचाव इंतजामों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू किए जा सकें.

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