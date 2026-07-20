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ALERT! गाजीपुर में उफना रही गंगा, ये 5 तहसीलें रहती हैं सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित

गाजीपुर: देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के साथ गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसका असर अब गाजीपुर में भी दिखाई देने लगा है. बता दें, ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. बाढ़ विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार गंगा के जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रही हैं, ताकि किसी भी बदलाव पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

गाजीपुर बाढ़ राहत और बचाव योजना. (Video Credit; ETV Bharat)

ये एरिया हर साल सहता बाढ़ की मार: गाजीपुर जिले की 5 तहसीलें सैदपुर, सदर, जमानिया, सेवराई और मोहम्मदाबाद हर साल बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रहती हैं. इन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हर साल बाढ़ राहत चौकियों का निर्माण और संचालन करता है. इस बार भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है.