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हर की पौड़ी का गंगाजल, गाजियाबाद के सभी थानों और चौकियों में पहुंचा; आकस्मिक स्थिति में शिव भक्तों को होगा उपलब्ध

गाजियाबाद पुलिस ने हर की पौड़ी से गंगाजल मंगवाया है, जिसे जिले के सभी थाना परिसरों और पुलिस चौकियों में सुरक्षित रखा गया है.

Gangajal in ghaziabad police station
गाजियाबाद के सभी थानों और चौकियों में पहुंचा हर की पौड़ी का गंगाजल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 5:38 PM IST

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नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: सावन में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने कर्तव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस बार एक विशेष पहल की गई है. अब कांवड़ यात्रा के दौरान यदि किसी कांवड़ यात्री को आकस्मिक तौर पर गंगाजल की आवश्यकता पड़ती है, तो श्रद्धालुओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी. जिले के किसी भी थाना और चौकी से तत्काल शिव भक्तों को पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनकी धार्मिक यात्रा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके.

सावन में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों की ओर जाते हैं. इन श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा मार्ग गाजियाबाद से होकर गुजरता है. ऐसे में शहर की सड़कों पर दिन-रात शिव भक्तों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं.

धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी (ETV Bharat)

यात्रा के दौरान कई बार शिव भक्तों को आकस्मिक स्थिति का सामना करना पड़ता है. धार्मिक मान्यताओं के चलते ऐसी स्थिति शिव भक्तों के लिए बेहद चिंता का विषय बन जाती है.इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने हरिद्वार की पवित्र हर की पौड़ी से विशेष रूप से गंगाजल मंगवाया है. इस गंगाजल को जिले के सभी थाना परिसरों और पुलिस चौकियों में सुरक्षित रखा गया है. यदि श्रद्धालुओं के साथ यात्रा के दौरान आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है और उसे पवित्र गंगाजल की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत उसे पुलिस द्वारा गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा.

डीसीपी सिटी, धवल जायसवाल के मुताबिक, गाजियाबाद पुलिस द्वारा हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से पवित्र गंगाजल मंगवाया गया है. कई बार ऐसा होता है कि आकस्मिक रूप से जल की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में गाजियाबाद पुलिस द्वारा जिले के 20 पुलिस थाने और 100 से अधिक पुलिस चौकिय पर पवित्र गंगाजल व्यवस्था की हुई है. यदि किसी शिवभक्त को आकस्मिक रूप से गंगाजल की आवश्यकता होती है तो पुलिस द्वारा तुरंत पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा.

धवल जायसवाल ने आगे बताया, इस संदर्भ में सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और कावड़ यात्रा की ड्यूटी में लगे सभी पुलिस कर्मियों को अवगत कराया गया है. गाजियाबाद में फिलहाल शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में शिव भक्तों की संख्या और बढ़ेगी. गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. इसके लिए जिले में तीन प्रमुख मार्ग हैं. मुख्य तौर पर मेरठ से बड़ी संख्या में शिव भक्त गाजियाबाद में दाखिल होते हैं. गाजियाबाद में तकरीबन 120 किलोमीटर से अधिक का कांवड़ कॉरिडोर है.

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