'गंगा उत्सव-2026'; कासगंज में हरि की पौड़ी घाट पर भव्य गंगा आरती, उमड़े श्रद्धालु
CDO वीरेंद्र सिंह ने अपील की कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने में सक्रिय योगदान दें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:32 PM IST
कासगंज/एटा : राष्ट्रीय नदी गंगा को समर्पित 'गंगा उत्सव-2026' के अंतर्गत जिला गंगा समिति, कासगंज द्वारा ऐतिहासिक नगरी सोरों जी के पवित्र हरि की पौड़ी घाट पर एक भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा के विधिवत पूजन और भव्य आरती के साथ हुआ. आरती के दौरान पूरा घाट दीपों की रोशनी और 'हर हर गंगे' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूरी निष्ठा के साथ मां गंगा की आरती उतारी और नदी को स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया.
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं मुख्य विकास अधिकारी (CDO) वीरेंद्र सिंह ने गंगा नदी के संरक्षण और उसकी स्वच्छता के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि गंगा नदी केवल हमारी आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी अमूल्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भी है. इसके संरक्षण और संवर्द्धन के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसमें जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने में सक्रिय योगदान दें.
इस भव्य आयोजन में क्षेत्र के कई अधिकारी और प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे. प्रमुख रूप से प्रभागीय वनाधिकारी संजीव कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता नवल कुलश्रेष्ठ, जिला गंगा समिति के सदस्य एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग (प्रयागराज) के सदस्य राधाकृष्ण दीक्षित, बीएसए विकास सिंह, डीपीओ (नमामि गंगे) सुजीत तिवारी, और क्षेत्रीय वनाधिकारी विवेक कुमार ने सहभागिता की. कार्यक्रम के अंत में सभी ने गंगा स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया.
एटा में कालिंदी घाट पर गंगा आरती हुई : जिले में राष्ट्रीय नदी दिवस पर कालिंदी घाट पर गंगा उत्सव मनाया गया. बनारस की तर्ज पर यहां भव्य गंगा आरती हुई. विद्यार्थियों ने नीराथॉन, गंगा क्विज, चित्रकला और नुक्कड़ नाटक के जरिए नदी संरक्षण की अलख जगाई. आयोजन में जनप्रतिनिधियों ने काली नदी के घाट के विकास, सौंदर्यीकरण और संरक्षण का संकल्प भी लिया.
उत्सव में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद काली नदी के घाट पर प्रतिवर्ष भव्य गंगा आरती का आयोजन हो रहा है. ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में नदियों के प्रति श्रद्धा के साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है. विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने घाट को विकसित कर आकर्षक स्वरूप देने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने नदी तट पर प्रस्तावित पार्क का शिलान्यास भी किया.
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