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'गंगा उत्सव-2026'; कासगंज में हरि की पौड़ी घाट पर भव्य गंगा आरती, उमड़े श्रद्धालु

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कासगंज/एटा : राष्ट्रीय नदी गंगा को समर्पित 'गंगा उत्सव-2026' के अंतर्गत जिला गंगा समिति, कासगंज द्वारा ऐतिहासिक नगरी सोरों जी के पवित्र हरि की पौड़ी घाट पर एक भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

हरि की पौड़ी घाट पर भव्य गंगा आरती (Photo credit: ETV Bharat)



​कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा के विधिवत पूजन और भव्य आरती के साथ हुआ. आरती के दौरान पूरा घाट दीपों की रोशनी और 'हर हर गंगे' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूरी निष्ठा के साथ मां गंगा की आरती उतारी और नदी को स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया.