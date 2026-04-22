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गंगा सप्तमी कल, जीवन में समृद्धि के लिए करें ये काम...

वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं.मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का अवतरण हुआ था.

Ganga Saptami falls on Thursday
गुरुवार को है गंगा सप्तमी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 10:52 AM IST

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बीकानेर: मोक्षदायिनी मां गंगा का पर्व गंगा सप्तमी गुरुवार को है. गंगा सप्तमी मां गंगा के उत्पति से जुड़ी है. मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन मां गंगा का अवतरण दिवस होता है. मां गंगा को स्वर्ग में मंदाकिनी रूप में पृथ्वी पर गंगा और पाताल में 'भोगवती' के रूप में पुकारा जाता है. मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, दान, पूजा एवं मंत्रों का जप करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है.

हुआ था अवतरण: मां गंगा से जुड़े दो पर्व साल में होते हैं-गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को होता है. पंडित अनिल पुरोहित ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही मां गंगा का अवतरण हुआ था. जगत पिता ब्रह्मा के कमंडल से मां गंगा का अवतरण हुआ था. भगवान विष्णु के नख में मां गंगा का वास हुआ.

पढ़ें: गंगा सप्तमी पर कल जरुर करें ये काम, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

इस तरह से करें स्नान: बीकानेर के पंडित अनिल पुरोहित कहते हैं, इस दिन गंगा नदी में स्नान श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन संभव न हो तो घर में स्नान के वक्त गंगाजल मिलाकर स्नान करने पर पुण्य फल मिलता है. स्नान करते वक्त 'ॐ श्री गंगे नमः, हर हर गंगे' का उच्चारण करना चाहिए. इस दिन गंगा नदी में स्नान के वक्त मां गंगा को अर्घ्य देना चाहिए. गंगा नदी में तिल का दान एवं गंगा घाट पर पूजन करना चाहिए.

घर में छिड़के गंगाजल: गंगा सप्तमी पर पूजा करें और तांबे के कलश में जल और गंगाजल मिलाकर आम के पत्ते से घर के कोने-कोने में छिड़के, ऐसा करना शुभ होता है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है. गंगा सप्तमी के दिन बिल्व पत्र अर्पित करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए. इससे वैवाहिक जीवन में सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

पढ़ें: जानिए गंगा सप्तमी की पौराणिक मान्यता, मुहूर्त और उपाय - Ganga saptami or Jahnu saptami

बीमारियों से मुक्ति: वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन निम्ब पत्र का सेवन किया जाता है. यह सप्तमी सभी तरह से व्याधियों को हरने वाली है. इस दिन भगवान सूर्य का ध्यान कर उनकी पूजा करनी चाहिए. सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य के रूप में गुड़ोदक (गुड़ मिश्रित जल) समर्पित करना चाहिए. भगवान सूर्य को अर्पण के बाद कोमल पत्ते खाने चाहिए.

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SAPTAMI ASSOCIATED ORIGIN OF GANGA
SPRINKLE GANGES WATER IN YOUR HOME
वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी
मां गंगा का अवतरण दिवस
GANGA SAPTAMI ON 23RD APRIL

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