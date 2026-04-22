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गंगा सप्तमी कल, जीवन में समृद्धि के लिए करें ये काम...

बीकानेर: मोक्षदायिनी मां गंगा का पर्व गंगा सप्तमी गुरुवार को है. गंगा सप्तमी मां गंगा के उत्पति से जुड़ी है. मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन मां गंगा का अवतरण दिवस होता है. मां गंगा को स्वर्ग में मंदाकिनी रूप में पृथ्वी पर गंगा और पाताल में 'भोगवती' के रूप में पुकारा जाता है. मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, दान, पूजा एवं मंत्रों का जप करने से सुख-समृद्धि बनी रहती है.

हुआ था अवतरण: मां गंगा से जुड़े दो पर्व साल में होते हैं-गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को होता है. पंडित अनिल पुरोहित ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही मां गंगा का अवतरण हुआ था. जगत पिता ब्रह्मा के कमंडल से मां गंगा का अवतरण हुआ था. भगवान विष्णु के नख में मां गंगा का वास हुआ.

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इस तरह से करें स्नान: बीकानेर के पंडित अनिल पुरोहित कहते हैं, इस दिन गंगा नदी में स्नान श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन संभव न हो तो घर में स्नान के वक्त गंगाजल मिलाकर स्नान करने पर पुण्य फल मिलता है. स्नान करते वक्त 'ॐ श्री गंगे नमः, हर हर गंगे' का उच्चारण करना चाहिए. इस दिन गंगा नदी में स्नान के वक्त मां गंगा को अर्घ्य देना चाहिए. गंगा नदी में तिल का दान एवं गंगा घाट पर पूजन करना चाहिए.