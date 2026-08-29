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वाराणसी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, गलियों और छत पर हो रहा अंतिम संस्कार

जलस्तर बढ़ने से रोजगार के साथ-साथ लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है. बाढ़ के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं.

वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.
वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 3:45 PM IST

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वाराणसी : गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. वर्तमान समय में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है. गंगा में पानी का बहाव काफी तेज़ है. गांगा आरती अब छत पर हो रही है. हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो वहीं मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है. यही नहीं घाट पर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बता दें कि बीते दिनों जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा था, लेकिन शनिवार सुबह से पानी बढ़ रहा है. सुबह पहले आधा सेमी प्रति घंटे की रफ्तार थी, वर्तमान में बढ़ाव 3 सेमी है. जलस्तर 68.18 मीटर दर्ज किया गया है. जलस्तर बढ़ने से रोजगार के साथ-साथ लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है. बाढ़ के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं.

गंगा नदी में पानी का बहाव भी काफी तेज है.
गंगा नदी में पानी का बहाव भी काफी तेज है. (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है. वहीं डेंजर लेवल 71.6 मीटर है. अब तक सबसे ज्यादा 73.90 मी. गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. वर्तमान में जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है ऐसे में लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है. घाट किनारे रहने वाले पंडा पुरोहित परेशान हैं, तो वहीं लोग भी अब सुरक्षित ठिकाना देख रहे हैं.

हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है.
हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

बढ़ते बाढ़ को लेकर मणिकर्णिका घाट के तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि वर्तमान में मां गंगा अपने रौद्र रूप में हैं, पानी में तेज बहाव भी है. घाट पूरे तरह से पानी में डूब चुके है. जिस वजह से स्नान पूजन प्रभावित हो रहा है. यही नहीं लोगो को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पढ़ रहा है.

सभी 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है.
सभी 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

जलस्तर में वृद्धि को लेकर के वाराणसी जल पुलिस द्वारा अग्रिम आदेश तक नौका संचालन पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है. लगातार पेट्रोलिंग और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वह गंगा नदी में गहरे पानी में न जाएं. पूरे चौरासी घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है. जल पुलिस अलर्ट मोड पर है. 24 घंटे पेट्रोलिंग के लिए स्पेशल टीम तैनात की गई है.

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