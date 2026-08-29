ETV Bharat / state

वाराणसी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, गलियों और छत पर हो रहा अंतिम संस्कार

वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. वर्तमान समय में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है. गंगा में पानी का बहाव काफी तेज़ है. गांगा आरती अब छत पर हो रही है. हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो वहीं मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है. यही नहीं घाट पर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि बीते दिनों जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा था, लेकिन शनिवार सुबह से पानी बढ़ रहा है. सुबह पहले आधा सेमी प्रति घंटे की रफ्तार थी, वर्तमान में बढ़ाव 3 सेमी है. जलस्तर 68.18 मीटर दर्ज किया गया है. जलस्तर बढ़ने से रोजगार के साथ-साथ लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है. बाढ़ के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं. गंगा नदी में पानी का बहाव भी काफी तेज है. (Photo Credit; ETV Bharat)