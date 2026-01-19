कानपुर में बनने जा रहा गंगा रिवर फ्रंट, शासन के बाद KDA ने कसी कमर

ETV Bharat / state

कानपुर: यूपी के कानपुर शहर में जिस गंगा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट केवल कागजों तक सिमटा रहा, आखिरकार वह अब धरातल पर दिखने वाला है. कानपुर के गंगा बैराज स्थित अटल घाट से लेकर शुक्लागंज पुल तक यह रिवर फ्रंट शहर की लाखों की आबादी को जहां एक नए अनुभव का रोमांच देगा.

वहीं, कानपुर की प्रमुख समस्या जाम से काफी हद तक लोगों को निजात दिलाएगा. इसके लिए कुछ दिनों पहले शासन से जहां ग्रीन सिग्नल मिल चुका था. अब कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसका खाका खींचने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

केडीए वीसी मदन सिंह गर्बयाल. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "इसके पहले चरण में केडीए की ओर से करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने कहा, कानपुर में पहली बार गंगा रिवर फ्रंट बनेगा. इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं."

पटना की तर्ज पर कानपुर में बनने जा रहा गंगा रिवर फ्रंट

इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने बताया, पिछले कई माह से कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. इसे देखते हुए कुछ दिनों पहले उन्होंने सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अफसरों संग पटना पहुंच कर वहां गंगा नदी पर बने रिवर फ्रंट व गंगा पथ की स्टडी की गई थी.

Ganga River Front
कानपुर में बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट को लेकर केडीए अफसरों संग अटल घाट से लेकर शुक्लागंज तक निरीक्षण करते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी व केडीए के अफसर. (ETV Bharat)

उन्होंने कहाकि यह देखा गया, कि ऐसा रिवर फ्रंट तैयार करने में किन चुनौतियों का सामना करना होगा? जो दिक्कतें सामने आईं, उनका समाधान तलाशा गया. अब जिला प्रशासन, केडीए, सेतु निगम सहित अन्य विभागों के अफसरों संग मिलकर गंगा रिवर फ्रंट बनाएंगे. केडीए के नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया कि इसका टेंडर 27 जनवरी को निकलने जा रहा है.

Ganga River Front
कानपुर में बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट को लेकर केडीए अफसरों संग अटल घाट से लेकर शुक्लागंज तक निरीक्षण करते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी व केडीए के अफसर. (ETV Bharat)

गौर करें तो सालों पहले आईआईटी कानपुर ने तैयार की थी स्टडी रिपोर्ट

कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट बनाने को लेकर सालों पहले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने अपनी ओर से स्टडी रिपोर्ट तैयार की थी. जिला प्रशासन के आला अफसरों का कहना था, उस समय रिवर फ्रंट के लिए बजट की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था.

वहीं, उस दौर में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा इस प्रोजेक्ट को देखा जा रहा था. जिसे बाद में नमामि गंगे में बदला गया. हालांकि, अब कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट बनाने के लिए तेजी दिख रही है.

कानपुर में इन प्वाइंट्स से गंगा रिवर फ्रंट तक पहुंच सकेंगे.

  • जाजमऊ मोड़
  • अटल घाट
  • रानी घाट
  • पॉवर हाउस चौराहा
  • सरसैया घाट

परिवार के साथ घूम सकेंगे, आ-जा सकेंगे, जाम से बच सकेंगे

जिला प्रशासन के आला अफसरों ने बताया कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट बनने से लोग परिवार के साथ गंगा किनारे घूम सकेंगे. गंगा के आसपास आ-जा सकेंगे. जाम से बचने के लिए कई मोड़ ऐसे होंगे, जहां से शहर के रूट्स पर एंट्री मिल जाएगी. गंगा रिवर फ्रंट के साथ ही कानपुर में गंगा पथ बनाने की भी योजना है.

Ganga River Front
कानपुर में बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट को लेकर केडीए अफसरों संग अटल घाट से लेकर शुक्लागंज तक निरीक्षण करते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी व केडीए के अफसर. (ETV Bharat)

गंगा रिवर फ्रंट की लंबाई 11.5 किलोमीटर होगी

पहले चरण में कुल तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. शहर में बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट की लंबाई करीब 11.5 किलोमीटर होगी. वहीं, इस रिवर फ्रंट को तैयार करने में पहले चरण के दौरान लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहले चरण में जाजमऊ से गंगा बैराज तक का एरिया कवर होगा. फिर आगे इस रिवर फ्रंट को गंगा बैराज से बिठूर तक जोड़ने की योजना बनी है.

