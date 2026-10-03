उन्नाव में गंगा खतरे के करीब, गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, 20 हजार से अधिक आबादी प्रभावित
पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र में 22 और पीपरखेड़ा गैर एहतमाली क्षेत्र में 16 नावें लोगों के आवागमन के लिए लगाई गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:42 PM IST
उन्नाव: शुक्लागंज के पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र में करीब 24 से अधिक मोहल्ले बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं. लगभग 300 मकान चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, जबकि 20 हजार से अधिक आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित है. रविदासनगर, श्रीनगर, गंगानगर, अहमदनगर, बहादुर बगिया, मालवीयनगर, सीताराम कॉलोनी, मनोहरनगर, बालूघाट, शक्तिनगर, अंबिकापुरम, गायत्रीनगर, आर्यनगर, इंदिरानगर, गोताखोर, करबला, हुसैननगर, गगनीखेड़ा, शाहीनगर, अलबेला गली और नेतुआ समेत कई मोहल्लों में घरों और गलियों में पानी भरा है. लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं.
गंगा, सई और कल्याणी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. शुक्लागंज में शुक्रवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 112.970 मीटर पहुंच गया. यहां खतरे का निशान 113.000 मीटर है. यानी गंगा अब खतरे के निशान से महज 3 सेंटीमीटर नीचे बह रही है. गुरुवार को जलस्तर 112.810 मीटर था, जो कि 24 घंटे में 16 सेंटीमीटर बढ़ गया. वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी गांवों और खेतों तक पहुंच गया है.
आवागमन के लिए लगाई गई 16 नावें: कई घरों में पानी भरने के बाद वे रिश्तेदार के यहां चले गए हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने 38 सरकारी नावें लगाई हैं. पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र में 22 और पीपरखेड़ा गैर एहतमाली क्षेत्र में 16 नावें लोगों के आवागमन के लिए लगाई गई हैं. हरिहरपुर रोड, नरबीजपुर-फत्तेखेड़ा मार्ग, सरैया नई बस्ती, मिनी स्टेडियम, सरैया वाटिका और ठाकुरखेड़ा समेत कई स्थानों पर भी पानी भरा है.
सई के पानी से 500 बीघा फसल जलमग्न: पुरवा क्षेत्र में सई नदी का जलस्तर बढ़ने से गोमापुर, नयाखेड़ा, बैलौरा, चौपाई, मंझरिया, सरैया, भाऊमऊ और जबरेला समेत 12 से अधिक गांव प्रभावित हैं. करीब 500 बीघा धान, उड़द और मूंग की फसल में पानी भर गया है. किसानों का कहना है कि उड़द और मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है. यदि अगले 1-2 दिन में धान के खेतों से पानी नहीं निकला तो वो भी खराब हो जाएगी.
कल्याणी ने बढ़ाई किसानों की चिंता: फतेहपुर चौरासी में कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ने से हयासपुर समेत कई गांवों में खेत जलमग्न हैं. किसानों के मुताबिक खेतों में पानी भरने से धान समेत अन्य फसलों के खराब होने का खतरा है. आगामी सरसों की बोआई भी प्रभावित हो सकती है. कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग दो हिस्सों में बंट गया है, जिसे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बोरियां लगाकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं.
हसनगंज क्षेत्र में सई नदी का पानी रसूलपुर बकिया और बिचपरी की सड़कों पर पहले से भरा है. अब हसनगंज-चिरियारी और मोहन-भोगला मार्ग पर भी पानी बहने लगा है. निचले इलाकों के घरों में भी पानी बढ़ रहा है.
परियर में फिर डूबे संपर्क मार्ग: परियर क्षेत्र में शुक्रवार को गंगा का जलस्तर करीब 8 इंच बढ़ने से आगामी फसल की बोआई को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है. मरौंदा पनपथा-हाजीपुर अतरी संपर्क मार्ग और मक्का पुरवा-टपरा महानंद पुरवा-बेनी पुरवा मार्ग पर दोबारा पानी भर गया है.
आंट, घुशौली, परियर बाबू बंगला, चंडी बंगला, पनपथा, देवी पुरवा, वंदन पुरवा, माना बंगला, बहरौला कोलवा, टपरा और महानंद पुरवा-बेनी पुरवा समेत कई गांव पहले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. लगातार बढ़ते जलस्तर ने किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं.
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि जल स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है. बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने दी जाए ऐसा निर्देशित किया गया है.
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