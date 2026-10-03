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उन्नाव में गंगा खतरे के करीब, गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, 20 हजार से अधिक आबादी प्रभावित

उन्नाव में बाढ़ से जनजीवन अस्तव्यस्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: शुक्लागंज के पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र में करीब 24 से अधिक मोहल्ले बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं. लगभग 300 मकान चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, जबकि 20 हजार से अधिक आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित है. रविदासनगर, श्रीनगर, गंगानगर, अहमदनगर, बहादुर बगिया, मालवीयनगर, सीताराम कॉलोनी, मनोहरनगर, बालूघाट, शक्तिनगर, अंबिकापुरम, गायत्रीनगर, आर्यनगर, इंदिरानगर, गोताखोर, करबला, हुसैननगर, गगनीखेड़ा, शाहीनगर, अलबेला गली और नेतुआ समेत कई मोहल्लों में घरों और गलियों में पानी भरा है. लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं.

उन्नाव में बाढ़ (Video Credit; ETV Bharat) गंगा, सई और कल्याणी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. शुक्लागंज में शुक्रवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 112.970 मीटर पहुंच गया. यहां खतरे का निशान 113.000 मीटर है. यानी गंगा अब खतरे के निशान से महज 3 सेंटीमीटर नीचे बह रही है. गुरुवार को जलस्तर 112.810 मीटर था, जो कि 24 घंटे में 16 सेंटीमीटर बढ़ गया. वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी गांवों और खेतों तक पहुंच गया है. आवागमन के लिए लगाई गई 16 नावें: कई घरों में पानी भरने के बाद वे रिश्तेदार के यहां चले गए हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने 38 सरकारी नावें लगाई हैं. पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र में 22 और पीपरखेड़ा गैर एहतमाली क्षेत्र में 16 नावें लोगों के आवागमन के लिए लगाई गई हैं. हरिहरपुर रोड, नरबीजपुर-फत्तेखेड़ा मार्ग, सरैया नई बस्ती, मिनी स्टेडियम, सरैया वाटिका और ठाकुरखेड़ा समेत कई स्थानों पर भी पानी भरा है. सई के पानी से 500 बीघा फसल जलमग्न: पुरवा क्षेत्र में सई नदी का जलस्तर बढ़ने से गोमापुर, नयाखेड़ा, बैलौरा, चौपाई, मंझरिया, सरैया, भाऊमऊ और जबरेला समेत 12 से अधिक गांव प्रभावित हैं. करीब 500 बीघा धान, उड़द और मूंग की फसल में पानी भर गया है. किसानों का कहना है कि उड़द और मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है. यदि अगले 1-2 दिन में धान के खेतों से पानी नहीं निकला तो वो भी खराब हो जाएगी.