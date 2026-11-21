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Ganga Mahotsav 2026; काशी के नमो घाट पर युवाओं ने किया 'भजन क्लबिंग', डमरू और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स की धुन पर झूमे

20 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में चार दिनों तक गंगा तट पर गायन, वादन, नृत्य और लोक संस्कृति की विविध छटाएं देखने को मिलेंगी. उद्घाटन समारोह में महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, काशी क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष और मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. आयोजन का उद्देश्य काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के साथ ही स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है. भजन क्लबिंग ने युवाओं को जोड़ा भक्ति से: महोत्सव के पहले दिन का मुख्य आकर्षण 'काशी भजन क्लबिंग' रहा. इसमें पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के साथ नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया. 'एक संध्या सुरों और बीट्स के नाम' विषय पर आधारित कार्यक्रम में भजन गायक राघव और प्राची के साथ 'द बैकस्टेज सिबलिंग्स' ने प्रस्तुति दी. कलाकारों ने भक्ति संगीत को आधुनिक धुनों के साथ इस तरह पिरोया कि श्रोता भजनों की लय पर झूमते नजर आए.

इस प्रयोग के जरिए भक्ति संगीत को नई पीढ़ी और खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया. आमतौर पर मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में पारंपरिक शैली में सुने जाने वाले भजनों को आधुनिक मंचीय प्रस्तुति के रूप में पेश किया गया.



21 नवंबर को गायन और कथक की प्रस्तुति: महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को गायन और कथक नृत्य की प्रस्तुतियां होगी. कलाकार संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय परंपरा और काशी की सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत करेंगे. शास्त्रीय संगीत की सुर साधना और कथक की भाव-भंगिमाओं के जरिए दर्शकों को भारतीय कला की विविधता से रूबरू कराया जाएगा.



कल्पना पटवारी के लोकगीतों से सजेगी 22 नवंबर की शाम: महोत्सव के तीसरे दिन 22 नवंबर को प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना पटवारी अपनी प्रस्तुति देंगी. भोजपुरी और विभिन्न लोकगीतों के माध्यम से वह गंगा तट पर लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगी. उनके गीतों में भोजपुरी माटी की खुशबू, लोकजीवन की परंपराएं और क्षेत्रीय संगीत की विविधता सुनने को मिलेगी.



पं. शिवनाथ मिश्र और कुमार सत्यम के साथ होगा समापन: महोत्सव के अंतिम दिन 23 नवंबर को पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र की ताल वाद्य कचहरी सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. वहीं, समापन समारोह में भजन गायक कुमार सत्यम अपनी प्रस्तुति देंगे. उनके भजनों के साथ महोत्सव का समापन होगा. इस दौरान शास्त्रीय संगीत, भक्ति और वादन की परंपरा के जरिए काशी की सांगीतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी.



परंपरा और आधुनिकता को एक मंच पर लाने की पहल: काशी गंगा महोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि काशी की पहचान संगीत और आध्यात्मिक परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने की पहल भी है. देव दीपावली से ठीक पहले शुरू हुआ यह आयोजन गंगा तट पर उत्सव का माहौल बनाने के साथ काशी की सांस्कृतिक पहचान को व्यापक मंच प्रदान कर रहा है. नमो घाट पर पहले दिन उमड़ी भीड़ और दर्शकों का उत्साह इस बात का गवाह बना कि काशी में परंपरा और आधुनिकता का यह संगम लोगों को खूब पसंद आ रहा है.



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