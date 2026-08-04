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धमतरी में पहली बार गंगा महाआरती, बनारस की तर्ज पर सजा रुद्रेश्वर घाट

गंगा महाआरती के दौरान ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बनारस के घाट पर मौजूद हैं. सावन के प्रत्येक सोमवार को इस तरह का आयोजन होना चाहिए ताकि धमतरी की धार्मिक पहचान और मजबूत हो- श्रद्धालु

वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच जब विशाल दीपदान हाथों में लेकर गंगा महाआरती शुरू हुई तो पूरा घाट भक्ति से भर उठा. श्रद्धालु हाथ जोड़कर आरती में शामिल हुए और हर-हर महादेव तथा गंगा मैया के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा. आरती के समापन पर आतिशबाजी ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया.गंगा आरती देखने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि धमतरी में इस तरह का आयोजन पहली बार देखने को मिला.

धमतरी : सावन का पवित्र महीना धमतरी के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल लेकर आया. सावन सोमवार के पहले दिन पहली बार महानदी के चित्रोत्पला तट स्थित रुद्रेश्वर घाट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन हुआ. बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम ने हजारों श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया. शाम ढलते ही पूरा घाट दीपों की रोशनी, वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों की गूंज से भक्तिमय हो उठा.

महानदी के रुद्रेश्वर घाट पर गंगा आरती कराने का विचार कई महीनों पहले हमारे मन में आया था. सभी साथियों ने मिलकर इस आयोजन की योजना बनाई .

बनारस की तर्ज पर सजा रुद्रेश्वर घाट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सावन के पहले सोमवार को इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. यह केवल शुरुआत है. सावन के शेष तीनों सोमवार को भी गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक आयोजन पहले से अधिक भव्य होगा-पप्पू शिंदे, आयोजन समिति

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि धमतरी में इस तरह के आयोजन की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

रुद्रेश्वर कॉरिडोर को लेकर जो परिकल्पना की जा रही है, उसमें गंगा आरती भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. महानदी तट पर बनारस की तर्ज पर आरती का आयोजन धमतरी के धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा. आने वाले समय में यह आयोजन धमतरी की नई पहचान बन सकता है- रामू रोहरा, महापौर

आपको बता दें कि रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास रुद्रेश्वर घाट पर शाम से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था. देखते ही देखते घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया. महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी गंगा आरती के इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने पहुंचे. आरती शुरू होने से पहले पूरे घाट पर भक्ति संगीत और शिव भजनों की प्रस्तुति ने माहौल को और भी आध्यात्मिक बना दिया. कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में सात विद्वान पंडितों ने एक साथ एक ही मंत्र और एक ही लय में मां गंगा और महानदी की आरती की.

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