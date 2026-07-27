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फर्रुखाबाद में गंगा उफान पर, चेतावनी रेखा के करीब वाटर लेवल, मंडराया बाढ़ का खतरा

फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के करीब स्थिर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि बाढ़ की आशंका और चेतावनी बिंदु से कुछ ही दूरी पर है. पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पानी के लेवल में वृद्धि हुई है. हालांकि अभी तक किसी भी गांव में बाढ़ जैसी स्थिती नहीं पैदा हुई है. लेकिन ग्रामीण स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. बढ़ रहा गंगा का जलस्तर. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं, शहर के पांचाल घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से पक्का घाट पहले से ही डूब चुका है. यहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खतरे के निशान वाली झंडिया लगाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उनसे आगे ना जाए.