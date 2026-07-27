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फर्रुखाबाद में गंगा उफान पर, चेतावनी रेखा के करीब वाटर लेवल, मंडराया बाढ़ का खतरा

नरौरा-हरिद्वार से पानी छोड़ने से फर्रुखाबाद में बढ़ा गंगा का जलस्तर, चेतावनी बिंदु से सिर्फ 40 CM दूर पानी.

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फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के करीब स्थिर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 11:30 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि बाढ़ की आशंका और चेतावनी बिंदु से कुछ ही दूरी पर है. पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पानी के लेवल में वृद्धि हुई है. हालांकि अभी तक किसी भी गांव में बाढ़ जैसी स्थिती नहीं पैदा हुई है. लेकिन ग्रामीण स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

बढ़ रहा गंगा का जलस्तर. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, शहर के पांचाल घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से पक्का घाट पहले से ही डूब चुका है. यहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खतरे के निशान वाली झंडिया लगाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उनसे आगे ना जाए.

पांचाल घाट स्थित मां गंगा के तट पर मौजूद शिवशरण मिश्रा, अलाउद्दीन, राजेश, बबलू ने बताया कि गंगा का जलस्तर रविवार को समुद्र तल से 136.20 मीटर ऊंचाई पर स्थिर रहा. गंगा का अलर्ट बिंदु 136.60 मीटर पर दर्ज है. अभी जल स्तर चेतावनी रेखा से 40 सेमी दूर है.

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लगातार छोड़ा जा रहा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, नरौरा बांध से गंगा से 67,419 क्यूसेक और हरिद्वार से 73,273 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जिसमें गंगा का जलस्तर और बढ़ेगा. वहीं रामगंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर घटकर 134.70 मीटर तक पहुंच गया है. खोह, हरेली और रामनगर से रामगंगा में 702 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिससे तटवर्ती गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं. बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव के लेखपालों को सतर्क कर दिया गया है.

वहीं डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है. बारिश का मौसम है तो बाढ़ की संभावना ज्यादा पानी गिरने से बन सकती है. लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

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