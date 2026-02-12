ETV Bharat / state

बनारस में गंगा में चल रहीं हजारों अवैध नावें, पर्यटकों की जिंदगी से खिलवाड़

जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने कि 2023 में शासनादेश के बाद नावों का संचालन और रजिस्ट्रेशन का काम अब नगर निगम नहीं करता.

Published : February 12, 2026 at 7:47 PM IST

5 Min Read
वाराणसी: धार्मिक नगरी बनारस में पर्यटकों की बढ़ रही है. यहा गंगा की लहरों पर भी अवैध नावों के संचालन ने कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पहले वाराणसी नगर निगम के पास नावों के संचालन, लाइसेंस देने और उनके मेंटेनेंस का जिम्मा था. वर्ष 2023 में यह काम राज्य सरकार ने जल प्राधिकरण को सौंप दिया था.

जल प्राधिकरण को दी गयी जिम्मेदारी: जल प्राधिकरण के बनने के बाद गंगा में नावों के संचालक को लेकर जो प्लानिंग तैयार हुई, उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ इन्हीं के हाथों होना था, लेकिन ऐसा हो न सका. नावों के संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम से लेने के बाद जल प्राधिकरण जल पुलिस आरटीओ को सौंप दी गई है. 2023 से लेकर अब तक नाव के रजिस्ट्रेशन या नई नाव को फिर से नए सिरे से रजिस्टर करने की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाई है.

Photo Credit: ETV Bharat
मानसून या जलस्तर बढ़ने के दौरान नाव संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

2023 के बाद से नहीं हुआ नया रजिस्ट्रेशन: नविकों का कहना है कि कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अब भी नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं. गंगा में वर्तमान समय में रजिस्टर्ड 2 साल पहले की 1100 नावों की जगह लगभग 2700 से ज्यादा नावें चल रही हैं. यदि कोई दुर्घटना हुई, तो जिम्मेदार कौन होगा. यह तय भी नहीं हो पाएगा. अलग-अलग घाटों पर जरूरत से ज्यादा नावें गंगा किनारे दिखाई दे रही हैं. बीच में गंगा की लहरों पर नावों की संख्या भी अधिक दिखती है.

Photo Credit: ETV Bharat
जल पुलिस और NDRF की टीमें गश्त करती हैं (Photo Credit: ETV Bharat)

गंगा में हो चुके हैं कई हादसे: शाम को आरती के समय तो गंगा में जाम की स्थिति हो जाती है. यही वजह है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, जिसमें श्रद्धालुओं पर संकट भी आया. गंगा नदी में मान मंदिर घाट के पास लगभग 2 महीने पहले एक छोटी नाव, बड़ी नाव से टकराकर पलट गयी. इसमें 60 श्रद्धालु नदी में गिर गए. हालांकि एनडीआरएफ जल पुलिस ने तत्काल एक्शन लेकर इन्हें सुरक्षित बचा लिया. इसी तरह भदैनी के सामने ओवरलोड नावों के गंगा में अचानक से डूबने की वजह से चार युवक लापता हो गए.

Photo Credit: ETV Bharat
केवल सीएनजी या मैन्युअल नावों को ही अनुमति दी गई है. (Photo Credit: ETV Bharat)

नावों की ओवरलोडिंग और अव्यवस्था: तीन युवकों के शव बाद में जानकी घाट पर मिले. यह घटनाएं गंगा में नावों की ओवरलोडिंग और अव्यवस्था की वजह से सामने आ चुकी हैं. नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा, 2023 में ही शासनादेश के बाद हमसे नावों का संचालन और रजिस्ट्रेशन का काम ले लिया गया है. वर्तमान में कितनी नाव गंगा में हैं. इसकी जानकारी नहीं है.

Photo Credit: ETV Bharat
डीजल इंजन वाली नावों के संचालन पर रोक. (Photo Credit: ETV Bharat)

जल प्राधिकरण कर रहा नावों का संचालन: संदीप श्रीवास्तव ने कहा, नगर निगम जिस समय नावों का संचालन करा रहा था, उस वक्त लगभग 1123 नावें संचालित हो रही थी. इसमें सीएनजी और मोटर बोट के साथ हाथ से चलने वाली नावें भी शामिल थीं. अब नावों का संचालन जल प्राधिकरण कर रहा है. इस बारे में आरटीओ प्रवर्तन मनोज वर्मा ने कहा कि शासन का आदेश आने के बाद आरटीओ की तरफ से नावों की मॉनिटरिंग की योजना है.

Photo Credit: ETV Bharat
नाव की तय क्षमता से अधिक पर्यटक बैठाना अवैध है. (Photo Credit: ETV Bharat)

अवैध नावों के संचालन पर रोक लगाने की मांग: इससे नावों की पहचान सुनिश्चित होगी. साथ ही अवैध नावों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है. नए सिरे से लाइसेंस बनाने इसके लिए नाविकों से मीटिंग हुई है. जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जाएगा. मां गंगा निषादराज न्यास के महामंत्री शंभू निषाद ने कहा कि अधिकारी हमारे साथ बैठते ही कब है. दो-तीन बार बैठक के लिए बुलाया एक बार मौका निकाल कर आए हमने कुछ मांगे रखी.

Photo Credit: ETV Bharat
नावों के लिए नंबर प्लेट अनिवार्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

गंगा में 2700 नावें चलायी जा रही हैं: अधिकारियों के कहा कि नावों का रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अब तक कोई काम हुआ. गंगा में 1100 की जगह अब 2700 नावें चल रही हैं. कौन किसकी नाव है. किसके लाइसेंस पर कौन नाव चला रहा यह किसी को नहीं पता. बस संख्या बढ़ती जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
बिना लाइफ जैकेट और फिटनेस प्रमाणपत्र के नाव चलाना अवैध. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटकों की सुरक्षा की अनदेखी: बनारस में नावों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. 2023 के शासनादेश के बाद नावों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नगर निगम से छीन ली गई थी. वर्तमान में आरटीओ और प्राधिकरण मिलकर इसके संचालन का जिम्मा उठा रहे हैं, लेकिन नई नावों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
नावों का इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी के पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुरानों का रिनुअल नहीं हो रहा और नावों की तादाद तीन गुना से भी ज्यादा हो चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहां नाव चलाने की मनमानी पर रोक कैसे लगेगी और पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे तय होगी.

