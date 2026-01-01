ETV Bharat / state

नए साल में यूपी को इन एक्सप्रेसवे की मिलेगी सौगात, कई बड़े प्रोजेक्ट होंगे पूरे और बढ़ेगी विकास की रफ्तार

नए साल में उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार और भी तेज होने की संभावना है, क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे. आइए जानते हैं

Etv Bharat
यूपी बनेगा एक्सप्रेसवे में नंबर वन. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 9:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: नया साल 2026 उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आ रहा है. योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से राज्य में सड़क, एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है. इससे लोगों की यात्रा आसान होगी. 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा. पूर्वांचल से पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होगा. उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाल में नए साल में गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ना सुनिश्चित करें.

चीफ सेक्रेटरी ने की परियोजनाओं की समीक्षाः मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को हुई. बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य सचिव ने समयबद्ध पूर्णता और नियमित मॉनीटरिंग पर विशेष जोर दिया. गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर दिए गए निर्देशों ने इस परियोजना को नए साल की शुरुआत में तेजी से आगे बढ़ाने का संकेत दिया है. गंगा एक्सप्रेस-वे (मेरठ-प्रयागराज) की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने शेष कार्यों को 15 फरवरी 2025 से पहले पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए.

1497 छोटे-बड़े पुल बनकर तैयारः बैठक में बताया गया कि 1497 स्ट्रक्चर (मेजर ब्रिज, आरओबी, माइनर ब्रिज, फ्लाईओवर आदि) में से सभी का कार्य पूरा हो चुका है. कैरिज-वे निर्माण 578.03 किमी में से 567.53 किमी पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष कार्य 31 जनवरी से पूर्व समाप्त कर लिया जाएगा. सर्विस रोड 730.850 किमी में से 547.478 किमी तैयार है तथा अर्थ वर्क पूरा हो चुका है. सर्विस रोड, वे साइड एमेनिटीज तथा स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे.

गंगा एक्सप्रेस जल्द होगा शुरू. (ETV Bharat)


6 घंटे में पूरा प्रयागराज-मेरठ का सफरः मुख्य सचिव ने कहा कि यह 594 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 6-8 घंटे में पूरा हो सकेगा, जो वर्तमान में 10-12 घंटे लगता है. यह परियोजना औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन और व्यापार को नई गति देगी. साथ ही, इसमें शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी का निर्माण आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी साबित होगा. मुख्य सचिव ने अन्य परियोजनाओं पर भी निर्देश दिए.

यूपीडीआईसी के लिए जमीन अधिग्रहण लगभग पूराः बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) में 5136.3128 हेक्टेयर के सापेक्ष 4304.7873 हेक्टेयर (83.8%) भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है. 62 उद्योगों को भूमि आवंटित हुई है, 113 के लिए प्रक्रिया जारी है, जबकि 15 उद्योग सेटअप में और 9 उत्पादन में हैं. बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के लिए शेष भूमि अधिग्रहण तेज करने, महायोजना-2045 में जोनल प्लानिंग 31 मार्च 2025 तक पूरी करने तथा एक्टिवेशन एरिया में जल-विद्युत आपूर्ति के वर्क आर्डर जारी करने के निर्देश दिए गए.

फार्मा पार्क का काम जारीः मेडिकल डिवाइस पार्क-गौतमबुद्ध नगर में 300 एकड़ भूमि उपलब्ध है, शेष 3 माह में अधिग्रहित होगी. कॉमन साइंटिफिक फैसिलिटीज पूर्ण हो चुकी हैं. फार्मा पार्क-ललितपुर में पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, पैकेज-1 में 29% कार्य पूरा है और 26 सितंबर 2026 तक लक्ष्य निर्धारित है. मुख्य सचिव ने निवेशकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने, फंक्शनल डेट प्राप्त करने तथा केवल उपलब्ध भूमि आवंटन पर जोर दिया.

शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनेगाः वहीं, शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे करीब 700-750 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है. 35 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 22 जिलों से होकर गुजरेगा. पूर्वांचल को पश्चिम यूपी से जोड़ेगा. काम जल्द शुरू होने वाला है. इससे गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया जैसे पूर्वी इलाकों से दिल्ली, मेरठ, शामली तक का रास्ता आसान हो जाएगा. यात्रा का समय आधा हो जाएगा और व्यापार-कारोबार में तेजी आएगी. इसका निर्माण इसी वर्ष शुरू हो जाएगा. गोरखपुर क्षेत्र में भूमि अर्जन कार्यवाही शुरू की जा चुकी है.

बुंदेलखंड में कई प्रोजेक्ट होंगे पूरेः बुंदेलखंड क्षेत्र में भी विकास की रफ्तार है. यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले से चल रहा है और अब नए लिंक एक्सप्रेसवे जैसे चित्रकूट-रीवा, विंध्य क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. इससे पिछड़े इलाकों में फैक्टरियां लगेंगी, किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा.

हरदोई-लखनऊ रोड जल्द होगा शुरूः हरदोई-लखनऊ रोड का निर्माण अंतिम दौर में है. यह लखनऊ को हरदोई से बेहतर जोड़ेगा. यह सिक्स लेन रोड निर्माण के अंतिम दौर में है. इसी साल लखनऊ से दिल्ली तक जाने का एक और बेहतर विकल्प प्राप्त होगा. स्टेट कैपिटल रीजन (लखनऊ केंद्रित) और काशी-विंध्य विकास क्षेत्र बनाए जा रहे हैं. ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे. काशी विश्वनाथ, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा. विंध्य और बुंदेलखंड में नई फैक्टरियां और पर्यटन स्पॉट विकसित होंगे.


योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने. इसके लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क को 4000 किलोमीटर से ज्यादा करने की योजना है. 2025-26 में कई नए एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुए हैं. जैसे गोरखपुर-पानीपत, मेरठ-हरिद्वार लिंक आदि. इनसे राज्य के हर कोने में कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इन सभी प्रयासों से उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. गांव-शहर सब जुड़ रहे हैं. व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिल रही है. 2026 विकास की नई उम्मीद लेकर आया है. योगी सरकार के इन कदमों से प्रदेशवासियों का जीवन आसान और समृद्ध बनेगा. -हीरो बाजपेई, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता

TAGGED:

GANGA EXPRESSWAY
CHIEF SECRETARY MEETING
BIG PROJECTS OF UP
यूपी में बनेंगे एक्सप्रेसवे
GANGA EXPRESSWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.