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तीर्थ सर्किट को भी जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेस-वे, आस्था के ये केंद्र होंगे कनेक्ट

गंगा एक्सप्रेस-वे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: गंगा एक्सप्रेस-वे केवल एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक पर्यटन को नई गति देने वाला एक बड़ा आधार बन रहा है. राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस नोट में बताया गया कि गंगा एक्सप्रेस-वे का सबसे बड़ा योगदान यह होगा कि यह उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे पांच प्रमुख स्पिरिचुअल कॉरिडोर को मजबूत आधार प्रदान करेगा. इन कॉरिडोरों का उद्देश्य राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक व्यवस्थित धार्मिक पर्यटन नेटवर्क में जोड़ना है, जिससे श्रद्धालु एक ही यात्रा में कई महत्वपूर्ण तीर्थों के दर्शन कर सकें. तीर्थ स्थलों तक पहुंच होगी आसान: मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सीधे जोड़ने जा रहा है. इस एक्सप्रेस-वे के जरिए गढ़मुक्तेश्वर, कल्कि धाम, बेल्हा देवी धाम, चंद्रिका देवी शक्ति पीठ और त्रिवेणी संगम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी. यह वे स्थान हैं जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. प्रयागराज-विंध्याचल-काशी कॉरिडोर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. त्रिवेणी संगम से विंध्याचल देवी धाम और आगे काशी तक की यात्रा अब अधिक तेज और सुगम होगी.यह कॉरिडोर शक्ति और शिव के प्रमुख तीर्थों को जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन का एक शक्तिशाली मार्ग बन सकता है.