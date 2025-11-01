ETV Bharat / state

प्रयागराज से मेरठ तक EV चार्जिंग की नहीं होगी दिक्कत; गंगा एक्सप्रेस-वे पर बनेंगे 15 स्टेशन, फर्राटा भरेंगे इलेक्ट्रिक वाहन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया और आधुनिक एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार होने जा रहा है, जो राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई-व्हीकल) फ्रेंडली होगा. गंगा एक्सप्रेस-वे से इसका आगाज होगा. यह प्रयागराज से मेरठ तक फैला होगा और इस पर ई-व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा 15 अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध होगी. इससे यूपी में पहली बार ई-व्हीकल एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार से दौड़ सकेंगे.

यूपीडा के ACEO श्रीहरि प्रताप सिंह बताते हैं कि रिचार्जिंग स्टेशन सभी एक्सप्रेस-वे पर बनाए जा रहे हैं. गंगा एक्सप्रेस-वे पर इसके उद्घाटन के साथ ही उपलब्ध हो जाएंगे. जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था होगी. आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन रफ्तार भर सकेंगे.

गंगा एक्सप्रेस-वे 12 जिलों से गुजरेगा: उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर होगी. यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा, जिनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज और मेरठ शामिल हैं.

UPEIDA बना रहा गंगा एक्सप्रेस-वे: इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) कर रही है. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 36 हजार करोड़ रुपए है. यह एक्सप्रेस-वे छह लेन का होगा, जिसे बाद में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा.

गंगा एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक तेज होगा, समय बचेगा: श्रीहरि प्रताप सिंह ने बताया कि इससे यातायात तेज होगा और समय की बचत होगी. इस एक्सप्रेस-वे की सबसे खास बात ई-व्हीकल चार्जिंग सुविधा है. सभी प्लाजा पर दर्जनों चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे. कुल 15 जगहों पर यह सुविधा मिलेगी, जहां ड्राइवर अपनी ई-कार या अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से चार्ज कर सकेंगे. ये प्लाजा बीच-बीच में बनाए जाएंगे ताकि लंबी यात्रा के दौरान बैटरी खत्म होने की चिंता न हो.