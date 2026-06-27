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गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लगते ही घटी वाहनों की संख्या, शनिवार-रविवार को 10 फीसदी बढ़ जाता है ट्रैफिक

मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स शुरू होते ही वाहनों की संख्या 18 हजार से घटकर 12 हजार रह गई है.

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मुफ्त सफर खत्म होते ही दो-तिहाई रह गई गाड़ियों की संख्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 9:49 PM IST

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मेरठ: मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर की यात्रा अब जहां आसान हो गई है, वहीं टोल लगने के बाद से वाहनों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि वीकेंड में इसमें 10 प्रतिशत तक इजाफा दर्ज किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल महीने में पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हरदोई से किया था.

उसके बाद से गंगा एक्सप्रेस वे धीरे-धीरे लोगों को लुभाने लगा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंकड़ों के मुताबिक जब तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू नहीं हुई थी, उस दौरान वाहनों की संख्या बढ़कर लगभग 18000 प्रतिदिन तक पहुंच गई थी.

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रब और पश्चिम को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल से घटे वाहन. (Photo Credit: ETV Bharat)

टोल शुरू होते ही कम हुई वाहनों की संख्या: अब इसमें गिरावट दर्ज की गई है. अब यह संख्या हर दिन लगभग 12000 वाहनों तक सीमित रह गई है. लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर वीकेंड में देखने को मिलता है जब इस संख्या में लगभग 2000 वाहनों का इजाफा हो जाता है. संचालन एजेंसी के जिम्मेदारों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेस वे पर वीकेंड में वाहनों की संख्या में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि वीकेंड में 12 हजार से बढ़कर 13-14 हजार तक पहुंच जाती है.

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अचानक कम हो गए वाहन. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो तिहाई रह गई गाड़ियों की संख्या: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया था, अब लगभग दो महीने होने को हैं. शुरुआत में 15 दिन तक टोल फ्री रहा था. मेरठ से बदायूं तक के एक्सप्रेसवे के पैच का जिम्मा संभाल रहे आइआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के टेक्निकल स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे निलेश कुमार बताते हैं कि मेरठ से बदायूं तक गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने के बाद 24 घंटे में 18 हजार से ज्यादा वाहन गुजर रहे थे, लेकिन 16 मई की रात से टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही वाहनों की संख्या दो तिहाई रह गई थी. टोल टैक्स कटने के बाद इस संख्या में एकदम से काफी कमी दर्ज की गई है.

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वीकेंड पर गुलजार हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे. (Photo Credit: ETV Bharat)

जल्द दौड़ेंगी रोडवेज बसें: रोजाना औसतन गुजरने वाले वाहनों की संख्या 12 हजार तक पहुंच गई है, वीकेंड में विशेष रूप से शनिवार और रविवार को यह वाहनों संख्या 13 हजार से 14 हजार के बीच में पहुंच जाती है. मेरठ के UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि परिवहन निगम की बसों का संचालन भी शीघ्र ही मेरठ से प्रयागराज तक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अभी इसको लेकर मुख्यालय से लगातार वार्ता चल रही है और हर पहलू को समझा जा रहा है. इससे यात्रियों को सहूलियत हो सके और परिवहन निगम को भी राजस्व का घाटा न हो.

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गंगा एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगी रोडवेज बसों की सेवा. (Photo Credit: ETV Bharat)

शनिवार-रविवार को 10 फीसदी बढ़ जाता है ट्रैफिक: मेरठ की तरफ से गंगा एक्सप्रेसवे में बिजौली गांव के किसानों ने भी जमीन दी है. गांव के ही धीरज त्यागी कहते हैं कि 594 किलोमीटर का यह रूट पूरब से पश्चिम को तो जोड़ता ही है साथ ही संस्कृति का आदान-प्रदान होगा और अभी क्योंकि शुरुआत है ऐसे में यात्रियों को भी भरोसा नहीं होता है कि उन्हें रोडवेज बसें मिलेंगी या नहीं, इस बारे में शासन को ध्यान देना चाहिए और अलग-अलग जिलों से बसों का संचालन गंगा एक्सप्रेस वे पर करना चाहिए, ताकि यात्रियों को यह विश्वास हो जाए कि अगर वह गंगा एक्सप्रेसवे पर आकर बस का इंतजार करते हैं, तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परेशानी नहीं होगी. वह मानते हैं कि लोगों को ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पसंद आ रहा है.

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