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गंगा एक्सप्रेसवे का 99 फीसदी काम पूरा; लेन मार्किंग, टोल बूथ और साइन बोर्ड लगाये जा रहे, जानिये कब से कर सकेंगे सफर?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के दस्तावेजों के अनुसार, इस मेगा प्रोजेक्ट का 99 प्रतिशत काम हो गया है. अब इसे जून माह तक आम जनता के लिए शुरू करने की तैयारी चल रही है. 594 किलोमीटर लंबा यह छह लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा.







उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ एसपी गोयल ने बताया कि बचे हुए काम जैसे लेन मार्किंग, टोल बूथ और साइन बोर्ड लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है. ट्रायल रन के बाद जून में इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रदेश का विकास और तेज हो सके. इस एक्सप्रेस वे से जुड़े इलाकों में औद्योगिक शहर बसाने की भी योजना है. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सकेगा.





गंगा एक्सप्रेस वे 12 जिलों से होकर गुजरेगा. इन जिलों में मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ शामिल हैं. इससे पहले मेरठ से प्रयागराज का सफर 11-12 घंटे का होता था, लेकिन अब यह मात्र 6 घंटे में पूरा हो सकेगा. गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी.