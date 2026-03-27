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गंगा एक्सप्रेसवे का 99 फीसदी काम पूरा; लेन मार्किंग, टोल बूथ और साइन बोर्ड लगाये जा रहे, जानिये कब से कर सकेंगे सफर?

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ एसपी गोयल ने बताया कि ट्रायल रन के बाद जून में इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा.

गंगा एक्सप्रेस-वे
गंगा एक्सप्रेस-वे (Photo credit: UPDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के दस्तावेजों के अनुसार, इस मेगा प्रोजेक्ट का 99 प्रतिशत काम हो गया है. अब इसे जून माह तक आम जनता के लिए शुरू करने की तैयारी चल रही है. 594 किलोमीटर लंबा यह छह लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा.


उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ एसपी गोयल ने बताया कि बचे हुए काम जैसे लेन मार्किंग, टोल बूथ और साइन बोर्ड लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है. ट्रायल रन के बाद जून में इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रदेश का विकास और तेज हो सके. इस एक्सप्रेस वे से जुड़े इलाकों में औद्योगिक शहर बसाने की भी योजना है. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सकेगा.


गंगा एक्सप्रेस वे 12 जिलों से होकर गुजरेगा. इन जिलों में मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ शामिल हैं. इससे पहले मेरठ से प्रयागराज का सफर 11-12 घंटे का होता था, लेकिन अब यह मात्र 6 घंटे में पूरा हो सकेगा. गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी.

यह एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनाया गया है. खास बात यह है कि टोल केवल एक्जिट पॉइंट पर ही लिया जाएगा. एक्सप्रेस वे पर आधुनिक सुविधाएं जैसे फ्लाईओवर, पुल, अंडरपास और सेफ्टी सिस्टम भी लगाए गए हैं. गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा पुल और रामगंगा पर 720 मीटर लंबा पुल बनाया गया है.





कुल 36 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से यह प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है. गंगा एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा. पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच यात्रा आसान और तेज हो जाएगी. यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. किसानों को अपनी फसल बाजार तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी. साथ ही, नोएडा एयरपोर्ट और अन्य बड़े शहरों से बेहतर जुड़ाव बनेगा.

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