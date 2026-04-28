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यूपी में गंगा एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार; PM मोदी कल करेंगे लोकार्पण, 12 जिलों से होकर गुजरेगा

रायबरेली : मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे. 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस-वे कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा. रायबरेली मे दो एग्ज़िट हैं, जिसमें एक लालगंज के पास ऐहार और दूसरा ऊंचाहार के पास जगतपुर है.

हाईवे इंजीनियर यदुवेन्द्र सिंह परमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

'एक्सप्रेस-वे उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी पूरी' : जगतपुर एग्जिट पर मंगलवार को होने वाले एक्सप्रेस वे उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है. हाईवे इंजीनियर यदुवेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि लगभग सभी तैयारी पूरी है. उन्होंने बताया कि जो काम बचा है, उसे रात भर में पूरा कर लिया जाएगा. कल होने वाले कार्यक्रम में जिले के आलाधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ अडानी प्रोजेक्ट के इंजीनियर अन्य प्रोजेक्ट के इंजीनियर के साथ-साथ क्षेत्र की जनता भी कार्यक्रम में रहेगी.