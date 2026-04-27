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गंगा एक्सप्रेस-वे लोकार्पण: कानपुर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, भारी वाहनों के रास्ते बदले

29 अप्रैल को जिला हरदोई के मल्लावां में नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण होगा.

ganga expressway inaugurated traffic diversion implemented kanpur from 28 to 29 april 2026
गंगा एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण हेतु कानपुर में यातायात डायवर्जन लागू. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 9:48 AM IST

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कानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 29 अप्रैल को जिला हरदोई के मल्लावां में नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कानपुर नगर पुलिस ने भारी वाहनों के आवागमन में बड़े बदलाव किए हैं. यह डायवर्जन व्यवस्था 28 अप्रैल की शाम 6:00 बजे से शुरू होकर 29 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी, जिससे नानामऊ से बांगरमऊ होकर हरदोई जाने वाले भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है.

बिल्हौर और अरोल मार्ग पर रहेगा प्रतिबंध: मार्ग परिवर्तन के तहत बिल्हौर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को नानामऊ तिराहा से बांगरमऊ की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को चौबेपुर से डायवर्ट कर बिठूर और परियर पुल के रास्ते उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा. इसी तरह अरोल की तरफ से आने वाले वाहनों को नानामऊ तिराहा से यू-टर्न लेकर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का उपयोग करने या शिवराजपुर और चौबेपुर से होकर बिठूर मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. कानपुर नगर से जाने वाले अन्य भारी वाहन भी अरोल से सीधे एक्सप्रेस-वे या बिठूर पुल के रास्ते का चुनाव कर सकेंगे.

वाहनों को रोकने के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया: यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष होल्डिंग एरिया भी निर्धारित किए हैं. आवश्यकता पड़ने पर भारी वाहनों को मकनपुर रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर अरोल कट के पास और फूड प्लाजा के पीछे बने पार्किंग क्षेत्रों में रोका जाएगा. इन क्षेत्रों में लगभग 500 वाहनों को पार्क करने की क्षमता विकसित की गई है ताकि मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे.

आपातकालीन सेवाओं को रहेगी छूट: इस पूरे डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को पूरी तरह छूट दी गई है. आपातकालीन सेवाओं को बिना किसी बाधा के गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने विशेष निर्देश जारी किए हैं. नागरिकों की सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 9305104340, 9305104387 भी सक्रिय कर दिए गए हैं.



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