साहिबगंज में गंगा का कटाव ट्रैक से सिर्फ 13 मीटर दूर, रेलवे ने शुरू किया युद्ध-स्तरीय बचाव कार्य
साहिबगंज में गंगा के कटाव के कारण अब रेलवे ट्रैक नदी से मात्र 13 मीटर दूर रह गया है.
Published : September 30, 2026 at 8:00 PM IST
साहिबगंज: जिले के सकरीगली और महाराजपुर रेलखंड के बीच रेलवे ट्रैक के नजदीक गंगा कटाव की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की नींद उड़ गई. ट्रैक से महज 13 मीटर की दूरी पर कटाव जारी है.
युद्ध स्तर पर दिन-रात चल रहा बचाव कार्य
रेलवे प्रशासन गंगा कटाव रोकने और रेल परिचालन सुचारू रखने के लिए मंगलवार से युद्ध स्तर पर जुट गया है. दिन-रात मजदूर काम कर रहे हैं. 300 मजदूर पानी में बोल्डर फेंकने और जाल में समेटकर डालने में लगे हैं.
2013 की घटना की याद
जहां आज कटाव रोका जा रहा है, वहीं 2013 में भी ऐसा ही गंगा कटाव हुआ था. तब रेलवे ने कटावरोधी कार्य करवाया था. इस बार बाढ़ का पानी घटने के साथ कटाव फिर शुरू हो गया. पहले लगाए गए बोल्डर के नीचे की जमीन धीरे-धीरे कट गई और अचानक बोल्डर बैठ गया. पूरब दिशा में कटावरोधी का एक छोर अभी बचा हुआ है.
एडीआरएम ने क्या कहा
एडीआरएम ने बताया कि 2013 में भी इसी स्थान पर कटाव हुआ था. कहा जाता है कि हर एक दशक बाद गंगा नदी अपना स्थान बदलती है. इस बार दक्षिण दिशा में ठीक रेलवे ट्रैक के पास गंगा का धार टकरा रहा है. पहले के कटावरोधी कार्य के नीचे जमीन कट जाने से बोल्डर बैठ गया. पानी घटने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा.
सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों का डायवर्जन
कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. रेलवे ट्रैक दुरुस्त है, फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इस मार्ग पर लोकल ट्रेनें रोक दी गई हैं. गंगा कटाव रोकने के बाद बीच-बीच में ब्रेक लेकर कार्य जारी रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें:
साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से मालदा रेल खंड पर बढ़ा खतरा! जानें, ट्रेनों के परिचालन पर कितना पड़ा असर
साहिबगंज में गंगा नदी ने चार साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जलस्तर 28.72 मीटर तक पहुंचा, लोग परेशान