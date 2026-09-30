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साहिबगंज में गंगा का कटाव ट्रैक से सिर्फ 13 मीटर दूर, रेलवे ने शुरू किया युद्ध-स्तरीय बचाव कार्य

साहिबगंज में गंगा के कटाव के कारण अब रेलवे ट्रैक नदी से मात्र 13 मीटर दूर रह गया है.

Ganga erosion in Sahibganj
कटाव रोकने के लिए बोल्डर लगाते मजदूर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 8:00 PM IST

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साहिबगंज: जिले के सकरीगली और महाराजपुर रेलखंड के बीच रेलवे ट्रैक के नजदीक गंगा कटाव की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की नींद उड़ गई. ट्रैक से महज 13 मीटर की दूरी पर कटाव जारी है.

युद्ध स्तर पर दिन-रात चल रहा बचाव कार्य

रेलवे प्रशासन गंगा कटाव रोकने और रेल परिचालन सुचारू रखने के लिए मंगलवार से युद्ध स्तर पर जुट गया है. दिन-रात मजदूर काम कर रहे हैं. 300 मजदूर पानी में बोल्डर फेंकने और जाल में समेटकर डालने में लगे हैं.

मालदा डिविजन के एडीआरएम का बयान (ETV Bharat)

2013 की घटना की याद

जहां आज कटाव रोका जा रहा है, वहीं 2013 में भी ऐसा ही गंगा कटाव हुआ था. तब रेलवे ने कटावरोधी कार्य करवाया था. इस बार बाढ़ का पानी घटने के साथ कटाव फिर शुरू हो गया. पहले लगाए गए बोल्डर के नीचे की जमीन धीरे-धीरे कट गई और अचानक बोल्डर बैठ गया. पूरब दिशा में कटावरोधी का एक छोर अभी बचा हुआ है.

Ganga erosion in Sahibganj
कटाव रोकने के लिए बोल्डर लगाते मजदूर (ETV Bharat)

एडीआरएम ने क्या कहा

एडीआरएम ने बताया कि 2013 में भी इसी स्थान पर कटाव हुआ था. कहा जाता है कि हर एक दशक बाद गंगा नदी अपना स्थान बदलती है. इस बार दक्षिण दिशा में ठीक रेलवे ट्रैक के पास गंगा का धार टकरा रहा है. पहले के कटावरोधी कार्य के नीचे जमीन कट जाने से बोल्डर बैठ गया. पानी घटने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा.

Ganga erosion in Sahibganj
कटाव रोकने के लिए बोल्डर लगाते मजदूर (ETV Bharat)

सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों का डायवर्जन

कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. रेलवे ट्रैक दुरुस्त है, फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. इस मार्ग पर लोकल ट्रेनें रोक दी गई हैं. गंगा कटाव रोकने के बाद बीच-बीच में ब्रेक लेकर कार्य जारी रखा जाएगा.

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GANGA EROSION NEAR RAILWAY TRACK
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साहिबगंज में गंगा कटाव
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