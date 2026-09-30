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साहिबगंज में गंगा का कटाव ट्रैक से सिर्फ 13 मीटर दूर, रेलवे ने शुरू किया युद्ध-स्तरीय बचाव कार्य

कटाव रोकने के लिए बोल्डर लगाते मजदूर ( ETV Bharat )

साहिबगंज: जिले के सकरीगली और महाराजपुर रेलखंड के बीच रेलवे ट्रैक के नजदीक गंगा कटाव की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की नींद उड़ गई. ट्रैक से महज 13 मीटर की दूरी पर कटाव जारी है.