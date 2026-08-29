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साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, रिहायशी इलाकों में कटाव जारी

साहिबगंज: सदर से लेकर राजमहल, उधवा तक गंगा तटीय क्षेत्र में अभी भी गंगा कटाव जारी है. कारगिल दियारा के बाद नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में गंगा कटाव तेज होने लगा है. यह गांव पूरी तरह से गंगा किनारे बसा हुआ है. यह कटाव चिमनी भट्टा स्थित महंत स्थान के पास अधिक हो रहा है. पानी घटने के साथ यह कटाव जोर पकड़ सकता है. गंगा नदी की तेज धार की वजह से उपजाऊ जमीन भी चपेट में आ सकती है.

एसडीओ ने किया निरीक्षण, राहत सामग्री बांटी

एसडीओ राजमहल ने गदाई दियारा क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की. साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. भ्रमण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के परिवारों के बीच आवश्यक खाद्य चूड़ा, गुड़, बिस्किट एवं पेयजल उपलब्ध कराया गया. ताकि बाढ़ की स्थिति में उन्हें तत्काल आवश्यक सहायता मिल सके.

गंगा नदी का जलस्तर खतरे की निशान से ऊपर (ईटीवी भारत)

वहीं सदर एसडीओ अमर जॉन आइंद ने कारगिल दियारा पहुंचकर कटाव का जायजा लिया और ग्रामीणों को बाढ़ के पानी को लेकर अवगत कराया. दो-दो नाव प्रभावित गांव में दी गई है. ताकि लोग अपनी मवेशी, बाल-बच्चे व अन्य सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें. एसडीओ ने करीब 300 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया. ग्रामीणों ने एसडीओ से मवेशी के लिए चारा उपलब्ध कराने की अपील की. उन्होंने शनिवार को नाव से चारा भेजने की बात कही.

ग्रामीणों ने डीसी से लगाई गुहार

ग्रामीण उषा देवी, सीता देवी, काजल देवी ने बताया कि हम लोग डर के साये में जी रहे हैं. पहले गंगा कटाव और दूसरा घर के पीछे से पानी प्रवेश कर गया है. ऐसे में जिला प्रशासन ही हमारी मदद कर सकता है. ग्रामीणों के अनुसार यह कटाव बीच में हो रहा है. शहरी पेयजलापूर्ति योजना का एसटीपी प्लांट को बचाने के लिए विभाग ने थोड़ा पूर्व से पश्चिम दिशा तक कटाव रोधी कार्य किया है. ग्रामीण आग्रह कर रहे हैं कि बाकी बचे हुए स्थानों पर भी गंगा कटाव रोधी कार्य किया जाए.