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साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, रिहायशी इलाकों में कटाव जारी

साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. रिहायशी इलाकों में कटाव जारी है.

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खतरे की निशान से ऊपर गंगा नदी का जलस्तर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2026 at 2:26 PM IST

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साहिबगंज: सदर से लेकर राजमहल, उधवा तक गंगा तटीय क्षेत्र में अभी भी गंगा कटाव जारी है. कारगिल दियारा के बाद नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में गंगा कटाव तेज होने लगा है. यह गांव पूरी तरह से गंगा किनारे बसा हुआ है. यह कटाव चिमनी भट्टा स्थित महंत स्थान के पास अधिक हो रहा है. पानी घटने के साथ यह कटाव जोर पकड़ सकता है. गंगा नदी की तेज धार की वजह से उपजाऊ जमीन भी चपेट में आ सकती है.

एसडीओ ने किया निरीक्षण, राहत सामग्री बांटी

एसडीओ राजमहल ने गदाई दियारा क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की. साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. भ्रमण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के परिवारों के बीच आवश्यक खाद्य चूड़ा, गुड़, बिस्किट एवं पेयजल उपलब्ध कराया गया. ताकि बाढ़ की स्थिति में उन्हें तत्काल आवश्यक सहायता मिल सके.

गंगा नदी का जलस्तर खतरे की निशान से ऊपर (ईटीवी भारत)

वहीं सदर एसडीओ अमर जॉन आइंद ने कारगिल दियारा पहुंचकर कटाव का जायजा लिया और ग्रामीणों को बाढ़ के पानी को लेकर अवगत कराया. दो-दो नाव प्रभावित गांव में दी गई है. ताकि लोग अपनी मवेशी, बाल-बच्चे व अन्य सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें. एसडीओ ने करीब 300 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया. ग्रामीणों ने एसडीओ से मवेशी के लिए चारा उपलब्ध कराने की अपील की. उन्होंने शनिवार को नाव से चारा भेजने की बात कही.

ग्रामीणों ने डीसी से लगाई गुहार

ग्रामीण उषा देवी, सीता देवी, काजल देवी ने बताया कि हम लोग डर के साये में जी रहे हैं. पहले गंगा कटाव और दूसरा घर के पीछे से पानी प्रवेश कर गया है. ऐसे में जिला प्रशासन ही हमारी मदद कर सकता है. ग्रामीणों के अनुसार यह कटाव बीच में हो रहा है. शहरी पेयजलापूर्ति योजना का एसटीपी प्लांट को बचाने के लिए विभाग ने थोड़ा पूर्व से पश्चिम दिशा तक कटाव रोधी कार्य किया है. ग्रामीण आग्रह कर रहे हैं कि बाकी बचे हुए स्थानों पर भी गंगा कटाव रोधी कार्य किया जाए.

"चानन गांव में गंगा कटाव की सूचना प्राप्त हुई है. गांव में सीओ को भेजकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया जाएगा. अधिक खतरा होने पर बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए सेंटर पर सभी को शिफ्ट किया जाएगा. शहर के टाउन हॉल, बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह, विवाह भवन और सिदो-कान्हू स्टेडियम में सेंटर बनाया गया है. जहां खाना-पीना और दवा की व्यवस्था है."अमर जॉन आइंद, सदर एसडीओ

खेत कटने का डर, कटाव रोधी कार्य की मांग

मौके पर कुछ ग्रामीणों ने कहा कि चार-पांच दिन से कटाव जारी है. खेत कटकर पानी में गिर रहा है. बीच में गंगा कटाव रोधी कार्य नहीं होने से यह समस्या हुई है. घर में भी पानी प्रवेश कर गया है. पहले से गंगा कटाव में खेत चला गया और अभी जो जारी है, उसमें बचे हुए खेत कटने का डर सता रहा है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि छूटे हुए स्थानों पर कटाव रोधी कार्य कराया जाए.

गंगा की वर्तमान स्थिति

साहिबगंज में खतरे का निशान 27.25 मीटर है. जबकि शनिवार को 27.43 मीटर दर्ज किया गया. यानी अभी भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रति घंटा दो सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी घट रहा है. लेकिन दियारा क्षेत्र में खतरा टला नहीं है. तिब्बत का ग्लेशियर दूसरी बार पिघलने से जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है.

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