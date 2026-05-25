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इस दिन क्षिप्रा नदी बन जाती है गंगा का स्वरूप, 22 सालों से मोहन यादव का क्षिप्रा तट से खास जुड़ाव

गंगा दशहरा पर शिप्रा पूजन के साथ शुरू हुई क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा, मोहन यादव अर्पित करेंगे 351 फीट की चुनरी, मयंक गुर्जर की रिपोर्ट.

MOHAN YADAV GANGA DUSSEHRA 2026 ujjain
गंगा दशहरा से मोहन यादव का खास जुड़ाव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:46 PM IST

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उज्जैन : मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में साल का एक दिन ऐसा होता है, जब क्षिप्रा नदी को मां गंगा का ही स्वरूप मानकर पूजा जाता है. ये खास दिन है गंगा दशहरा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जब मां गंगा अवतरित हुईं, उस दिन को गंगा दशहरा माना जाता है और गंगा दशहरा के ही दिन उज्जैन में क्षिप्रा नदी का भी विशेष पूजन किया जाता है. इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं.

क्षिप्रा नदी और मां गंगा का कनेक्शन

पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन उज्जैन के क्षिप्रा तीर्थ में स्नान को गंगा स्नान के समान माना गया है. यही वजह है कि वर्षों से यहां गंगा दशहरे पर दो दिवसीय धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं. गंगा नदी की तरह ही क्षिप्रा तट पर हर 12 वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े पर्व 'सिंहस्थ महाकुंभ' का भी आयोजन किया जाता है. 2016 के बाद एक बार फिर 2028 में क्षिप्रा के तट पर फिर सिंहस्थ कुंभ होगा.

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गंगा दशहरा पर क्षिप्रा तट पर दूर-दूर से पहुंचे भक्त (Etv Bharat)

खुद चुनरी लेकर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव

सोमवार से पवित्र क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ रामघाट पर विधि-विधान के साथ पूजन-अर्चन कर किया गया. यात्रा की शुरुआत में साधु-संतों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया. दो दिन तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा का समापन मंगलवार को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव मां शिप्रा को 351 फिट भव्य चुनरी अर्पित कर विशेष पूजा-अर्चना करेंगे.

मोहन यादव की बहन व बेटे ने किया क्षिप्रा का पूजन (Etv Bharat)

गंगा दशहरा से मोहन यादव का खास जुड़ाव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का क्षिप्रा तट से 22 साल से खास जुड़ाव है. मोक्षदायिनी क्षिप्रा के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व जन-जागरण के लिए 22 साल पहले उन्होंने शिप्रा तीर्थ परिक्रमा शुरू की थी. गंगा दशहरे के अवसर पर की जाने वाली इस परिक्रमा में अब हजारों लोग शामिल होने लगे हैं, जिसके चलते पुलिस ओर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं. वहीं, सीएम डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेशभर में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है.

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26 मई को होगा गंगा दशहरे का समापन (Etv Bharat)

मोहन यादव की बहन व बेटे ने किया गंगा दशहरा पूजन

महाकाल की पावन नगरी उज्जयनी में गंगा दशहरा के मौके पर क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा आयोजित की गई है. देश भर में गंगा दशहरा 25 व 26 मई को मनाया जा रहा है. वहीं, उज्जैन में सीएम मोहन यादव की बहन और नगर निगम सभापति कलावती यादव, सीएम के बेटे वैभव यादव ने साधु संतों और जन प्रतिनिधियों के साथ रामघाट पर शिप्रा नदी की विधि विधान से पूजा कर यात्रा का शुभारंभ किया. रामघाट से शुरू हुई यात्रा नरसिंह घाट, कर्कराज मंदिर, वेधशाला, नानाखेड़ा ओर शनि मंदिर होते हुए शाम को दत्त अखाड़ा पहुंचेगी, जहां रात को भजन कीर्तन होंगे.

तिथि के अनुसार गंगा दशहरा आज, कल होगा समापन

इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि 25 मई को सुबह 4.30 पर शुरू हो चुकी है, जो 26 मई की सुबह 5.10 तक रहेगी. वहीं, उदया तिथि होने की वजह से 25 मई को ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा. उज्जैन के क्षिप्रा तट में इस अवसर पर हो रहे दो दिवसीय आयोजन का मंगलवार 26 मई को समापन होगा.

मंगलवार को क्षिप्रा परिक्रमा में शामिल होंगे सीएम

यात्रा के दूसरे दिन 26 मई को गंगा दशहरे पर यात्रा दत्त अखाड़ा से शुरू होगी, जो मंगलनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, महाकाल मंदिर होते हुए रामघाट पहुंचेगी. यहां शाम पांच बजे महाआरती होगी ओर सीएम यादव शिप्रा नदी को 351 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे. इस मौके पर भारतीय नौसेना का सिंफनी बैंड प्रस्तुति देगा. वहीं, प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर, भी टीम के साथ भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगी.

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मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा धरती पर आई थीं ओर इसी दिन गायत्री मंत्र का प्रकटीकरण भी हुआ था. इसी उद्देश्य को लेकर ज्येष्ठ शुल्क पक्ष नवमीं से ज्येष्ठ शुल्क दसवीं गंगा दशहरा के अवसर पर दो दिवसीय मां क्षिप्रा परिक्रमा आयोजित की जाती है.

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