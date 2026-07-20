गंगा डॉल्फिन का सुरक्षित रेस्क्यू कर, राजघाट प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया
24 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद, सोमवार को कुशीनगर क्षेत्र से डॉल्फिन को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 7:05 PM IST
महराजगंज: जनपद के देवरिया नहर में पिछले एक सप्ताह से दिखाई दे रही डॉल्फिन को करीब 24 घंटे तक चले विशेष रेस्क्यू अभियान के बाद, सोमवार को कुशीनगर के सुमहाखोर क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. डॉल्फिन के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे गोरखपुर के राजघाट प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया.
गोरखपुर के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) शुभम सिंह के अनुसार, महराजगंज और कुशीनगर वन प्रभाग की संयुक्त टीम के साथ लखनऊ से पहुंचे TSA के विशेषज्ञ लगातार अभियान में जुटे रहे. विशेषज्ञों ने नहर में डॉल्फिन की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी.
डॉल्फिन बार-बार अपना स्थान बदल रही थी, जिससे अभियान काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था. करीब 24 घंटे की लगातार निगरानी और रणनीतिक प्रयासों के बाद सोमवार को उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.
अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे. विशेषज्ञों ने बेहद सावधानी से उसे बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया. इसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से गोरखपुर के राजघाट ले गए और प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया. उन्होंने बताया 7 फिट 2 इंच लम्बी डॉलफिन 147 kg की मादा थी और प्रेग्नेंट भी थी.
रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे. वन विभाग ने अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों और विशेषज्ञ टीम का आभार व्यक्त किया और कहा, यदि भविष्य में कहीं भी गंगा डॉल्फिन दिखाई दे, तो उसे परेशान न करें, बल्कि तत्काल वन विभाग को सूचना दें.
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