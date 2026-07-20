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गंगा डॉल्फिन का सुरक्षित रेस्क्यू कर, राजघाट प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया

गंगा डॉल्फिन का सुरक्षित रेस्क्यू ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: जनपद के देवरिया नहर में पिछले एक सप्ताह से दिखाई दे रही डॉल्फिन को करीब 24 घंटे तक चले विशेष रेस्क्यू अभियान के बाद, सोमवार को कुशीनगर के सुमहाखोर क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. डॉल्फिन के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे गोरखपुर के राजघाट प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. डॉल्फिन को राजघाट प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया (VIDEO Credit: ETV Bharat) गोरखपुर के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) शुभम सिंह के अनुसार, महराजगंज और कुशीनगर वन प्रभाग की संयुक्त टीम के साथ लखनऊ से पहुंचे TSA के विशेषज्ञ लगातार अभियान में जुटे रहे. विशेषज्ञों ने नहर में डॉल्फिन की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी.