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हरिद्वार में गंगा गंदी होने का आरोप, नालों की टैपिंग पर गंगा प्रेमियों ने उठाए सवाल, विभाग ने दिया जवाब

गंगा में गिर रहे नालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. गंगा प्रेमियों का आरोप- टैप होने के बाद भी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं.

Sewage water in Ganges
नालों के टैपिंग पर गंगा प्रेमियों ने उठाए सवाल (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2026 at 12:33 PM IST

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हरिद्वार: मोक्षदायिनी मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं हैं. इसके बावजूद हरिद्वार में गंगा में गिरने वाले नालों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है. वैसे तो गंगा में गिरने वाले 22 नालों को टैप किया गया है, लेकिन बारिश में कई नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और सीधा सारा गंदा पानी गंगा में जाता है.

आरोप लग रहे हैं कि हरिद्वार में सीवर लाइनों की क्षमता कम है. साथ ही कई नालों को टैप नहीं किया गया, इसलिए कई नाले अभी भी सीधा गंगा में गिर रहे हैं. इसी को लेकर हरिद्वार के समाजसेवी रतनमणि डोभाल ने एनजीटी में पीआईएल भी दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है. एनजीटी ने प्रशासन से जवाब भी मांगा है. वहीं गंगा संरक्षण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को गंगा स्वच्छता के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

Sewage water in Ganges
गंगा में गिरने वाले 22 नालों को टैप किया गया (PHOTO-ETV Bharat)

गंगा को स्वच्छ बनाने की कवायद: गंगा स्वच्छता के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएं संचालित हैं. सीवर का गंदा पानी गंगा में न जाए, इसके लिए सीवर लाइन भी बिछाई गई है. सीवर के पानी को ट्रीट करने के लिए पांच एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं. जिनकी क्षमता 145 एमएलडी है.

अधिकारियों के मुताबिक, रोजाना शहर से करीब 145 एमएलडी सीवर ही निकलता है, जिसे ट्रीट करके फिर से गंगा में छोड़ दिया जाता है. लेकिन इसके बावजूद भी आरोप लग रहे हैं कि गंगा में गंदा पानी गिर रहा है. गंगा प्रेमी रामेश्वर गौड़ और रतनमणि डोभाल का आरोप है कि भले ही नालों को टैप कर दिया गया हो, लेकिन गंगा में गंदा पानी जा रहा है. जो नाले टैप हैं, उनकी निकासी की क्षमता कम है. बारिश होते ही कई नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं. सीवर लाइन का सारा गंदा पानी नाले से होकर गंगा में जाता है. इसके साथ ही कई नाले अभी भी टैप नहीं हुए हैं. आबादी का पानी खुले नालों से सीधा गंगा में गिर रहा है.

Sewage water in Ganges
बारिश में ओवरफ्लो होने के कारण गंगा में गिर रहा नालों का गंदा पानी (PHOTO-ETV Bharat)

ललतारौ पुल, लोकनाथ घाट और कांगड़ा घाट पर स्थिति खराब: रामेश्वर गौड़ और रतनमणि डोभाल का आरोप है कि भले ही गंगा में गिरने वाले नाले टैप हैं, लेकिन कई नाले तो लगातार गंगा में गिर रहे हैं. ललतारौ पुल के पास के नाले में ऊपर आबादी का सारा गंदा पानी सीधा गंगा में जाता है. लोकनाथ घाट और कांगड़ा घाट की भी यही स्थिति है. सीवेज पंपिंग स्टेशन होने के बावजूद भी नालों से गंदा पानी रिस रहा है. इसके अलावा ज्वालापुर में सिंहद्वार के पास सिंचाई विभाग की कॉलोनी का एक नाला भी सीधा गंगा में गिर रहा है. यह नाला झाड़ियों से ढका है और कई बार इसे भी टैप करने की मांग उठ चुकी है.

पूरे शहर में बिछाई गई है नई सीवर लाइन: उत्तराखंड पेयजल निगम (सीवर) के अधिकारियों का कहना है कि, हरिद्वार शहर में पिछले डेढ़ सालों से नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है. इंडो जर्मन के जायका प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए की यह विकास योजना है. अधिकारियों का दावा है कि नई सिविल लाइन का यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सिविल लाइन की क्षमता बढ़ जाएगी. अभी भी कई क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है. जबकि गंगा प्रेमियों का मानना है कि एसटीपी प्लांट की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए.

Sewage water in Ganges
सीवर के पानी को ट्रीट करने के लिए पांच एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं (PHOTO-ETV Bharat)

जो टैपिंग सिस्टम है, उसकी टेक्निकल टीम द्वारा जांच होनी चाहिए. क्षमता से अधिक सीवर निकलता है और बारिश में सारा गंदा पानी गंगा में गिरता है. उत्तरी हरिद्वार के कई नालों को सीवर लाइन से जोड़ा गया, लेकिन उससे क्षमता कम हो गई है. इसी तरह ललतारौ पुल के पास बहने वाले नाले में भी आबादी की गंदगी सीधा गंगा में जा रही है. हर पम्पिंग स्टेशन पर बायपास निकाला गया है. इसी को लेकर एनजीटी में पीआईएल दायर की है, जिसमें पिछली नौ अगस्त को सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने शासन प्रशासन को नोटिस जारी किए हैं और आगामी 29 अक्टूबर को फिर से पीआईएल पर सुनवाई होगी.
-रतनमणि डोभाल, सामाजिक कार्यकर्ता-

मैंने गंगा संरक्षण समिति की बैठकों में अवगत कराया है कि गंगा में गिरने वाले 22 नाले तो टैप कर दिए गए हैं, लेकिन कई नाले अभी भी गंगा में गिर रहे हैं, जिन्हें टैप करने की मांग उठाई गई है. गंगा में गिर रही गंदगी से हमारी भावनाएं आहत होती है. कुंभ भी आने वाला है. लेकिन बार-बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन खुले हुए नालों को टैप नहीं किया जा रहा है. करीब आधा दर्जन नाले हैं, जिन्हें टैप करने की आवश्यकता है.
-रामेश्वर गौड़, सदस्य, गंगा संरक्षण समिति-

सीवर लाइन वाले सभी नाले टैप हैं. हरिद्वार में सीवर के पानी को ट्रीट करने के लिए 5 एसटीपी संचालित हैं, जिनकी क्षमता 145 एमएलडी है. पूरे शहर से रोजाना करीब 145 एमएलडी सीवर निकलता है, जिसे रोजाना ट्रीट किया जाता है.
-अजय कुमार, अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम-

गंगा संरक्षण समिति की बैठक में गंगा स्वच्छता के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्लास्टिक, सीवर और पॉलीथिन जैसे किसी भी प्रकार की गंदगी गंगा में न जाए. एसटीपी से जुड़े नालों की समीक्षा भी की गई है, जिसमें विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मानकों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है. गंगा घाटों की स्वच्छता के लिए निगरानी टीम भी गठित की गई है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गंगा घाटों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के साथ भी बैठक की जाए, ताकि घाटों की साफ-सफाई मेंटेन रहे.
-मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी हरिद्वार-

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