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यूपी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा; कई जिलों के चेतावनी बिंदु के पार, बाढ़ का खतरा

उन्नाव/कानपुर: यूपी में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. कई जिलों भारी बारिश देखने को मिल रहा, जिसके चलते गंगा और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. इस कारण ग्रामीण पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं.

वहीं, नरौरा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण उन्नाव में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है. उन्नाव में गंगा का चेतावनी बिंदु 112 मीटर निर्धारित है. वर्तमान में नदी का जलस्तर इस स्तर से ऊपर पहुंच चुका है. जलस्तर में बढ़ोतरी ने कटरी क्षेत्र में रहने वाले किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. नदी के किनारे बसे गांवों में लोग संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.



नरौरा से छोड़ा जा रहा पानी बढ़ा रहा दबाव: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण नदियों में पानी की आवक बढ़ी है. इसके चलते नरौरा बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा है. नरौरा से छोड़े गए पानी का असर गंगा के निचले इलाकों में दिखाई देने लगा है. गंगा के बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर नदी की कटरी में रहने वाले किसानों पर पड़ने की आशंका है. कटरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं. नदी का पानी बढ़ने से खेतों में पानी पहुंचने, फसलों को नुकसान होने और ग्रामीण रास्तों के प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है.



ग्रामीणों की बढ़ी चिंता: ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो निचले इलाकों में पानी पहुंचने की स्थिति बन सकती है. ऐसे में प्रशासन की ओर से समय रहते निगरानी और राहत-बचाव की तैयारियां मजबूत किए जाने की जरूरत है.



प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है. बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है. संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीणों को भी नदी के आसपास न जाने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए सतर्क किया जा रहा है.

फिलहाल गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर है और बढ़ते पानी ने कटरी क्षेत्र में संभावित बाढ़ की आशंका को फिर जिंदा कर दिया है. आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और नरौरा बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर गंगा के जलस्तर की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी. ऐसे में प्रशासन के साथ-साथ ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की जरूरत है.

कानपुर में गंगा जलस्तर बढ़ने से आएगी बाढ़: कानपुर में जैसे ही आप नवाबगंज थाना क्षेत्र के वीएसएसडी डिग्री कालेज वाली रोड से अटल घाट पहुंचेंगे तो दूर सड़क से ही गंगा का रौद्र रूप आपको डरा देगा. गंगा के जलस्तर में लगातार जहां वृद्धि हो रही थी. वहीं गुरुवार सुबह से सिंचाई विभाग के अफसरों को उत्तराखंड से ये रिपोर्ट मिली की अब अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का पानी भी गंगा में आएगा, जिससे बाढ़ की स्थिति बन सकती है.