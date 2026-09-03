वरुणा की गोद में समाए आशियाने; ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए पलट प्रवाह से बेहाल वाराणसी
पढ़िए अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 6:00 PM IST
वाराणसी: भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी आज प्रकृति के भीषण प्रकोप से जूझ रहा है. जब-जब उत्तर प्रदेश में मानसून की भारी बारिश तबाही का सबब बनती है, तब-तब उसकी सबसे भयानक तस्वीर बनारस में उभरती है. काशी की जीवनधारा कही जाने वाली गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बार उसकी भयानक बाढ़ ने शहर के तटीय इलाकों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है.
जब वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू होने के कारण न केवल नदी का रुख बदल गया, जबकि उसकी ज्वारभाटी लहरें अब किनारों को डुबोने पर आमादा हैं. यहां घर-बार जलमग्न हो गए हैं और लोग अपनों के साथ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. उनका आशियाना वरुणा की गोद में समा चुका हैं.
दरअसल, जब गंगा में बाढ़ आती है तो गंगा से ज्यादा भयावह स्थिति उसकी सहायक नदी वरुणा की हो जाती है. वरुणा में पलट प्रवाह शुरू हो जाता है, जिस वजह से तटवर्ती इलाके में लोगों का जीवन बेहाल हो जाता है. लोग अपने घरों को छोड़कर के दूसरे ठिकानों को ढूंढने लगते हैं. वर्तमान में वरुणा के पलट प्रवाह ने लोगों के जीवन को कितना प्रभावित किया है. देखिए हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में...
सब जलमग्न: वर्तमान में इस बेबसी की तस्वीर वरुणा के किनारे जलमग्न घरों की है. वह घर कल तक जहां लोग उनमें रहा करते थे. बच्चों की किलकारियां गूंजती थी. आज वह सब जलमग्न हो गए है. जहां तक नजह जाए चारों तरफ पानी ही पानी है. एक मंजिला मकान पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और दूसरे मंजिल पर भी पानी पहुंच चुका है. स्थिति यह है कि लोग अब अपने घरों को छोड़कर के राहत शिविर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी चिंता अपने घर को लेकर के हैं.
किसी को चिंता उसमें बंद सामान की है तो किसी को चिंता इस बात की है कि कही बाढ़ में उनका घर ढह न जाए. लोगों की हालत को जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम वरुणा किनारे मौजूद अलग-अलग गांव गई. जहां कई गांव जलमग्न हो चुके है. इस समय हजार से ज्यादा की संख्या में लोग कैंपों में जाकर के शरण लिए हुए हैं.
प्रवाह ने लोगों के सामने खड़ी की मुश्किलें: कैंप में रहने वाले लोग कहते हैं कि यह दर्द उनके जीवन का ऐसा दर्द है जो हर साल उनके जख्म को हरा करने चला आता है. वाराणसी के दीनदयालपुर की रहने वाली अम्मा कहती है कि शुरू से ही वह बाढ़ की स्थिति को देख रही है.
पानी में उनका पूरा घर डूब गया है. अब मजबूरी में उन्हें छत पर सामान को रखकर के राहत शिविर में आना हुआ है, लेकिन उनका पूरा ध्यान उनके घर की पर ही है, क्योंकि वह मुश्किल ही उन्होंने घर के कुछ सामान को जुटा पाई है, लेकिन घर छोड़ने के बाद अब उन्हें समान के चोरी होने के चिंता सता रही है.
वह कहती है कि घर तो छूट गया, लेकिन चिंता ना गई है. राहत शिविर में कुल सुख सुविधा तो है, लेकिन घर का सुकून नहीं है.
घर की चिंता नहीं छूट रही: यह आलम शिविर में रहने वाले किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर किसी के साथ ऐसी ही मुश्किल है. बच्चों का स्कूल जाना छूट चुका है. लोग इस डर के साए में है कि कहीं बाढ़ में उनका घर बह न जाए. उनके सर से छत न छीन जाए.
शिविर में रहने वाली पूजा पासवान रहती है कि बाढ़ उनके जीवन में मरने जैसा है. जब-जब बाढ़ आती है वह बेघर हो जाती हैं और बेघर ही नहीं होती. उनकी पूरी गृहस्ती तहस-नहस हो जाती है. वह कहती है कि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं.
7 से 8 महीने हम एक-एक चीज को जोड़कर के अपने गृहस्थी को सवारते हैं, लेकिन जैसे ही बढ़ आता है सब बेकार हो जाता है. क्या करें हमारे पास दूसरा कोई जरिया भी नहीं है. हमारा घर ही हमारा ठिकाना है. इसलिए हम घर नहीं छोड़ पाए, मगर मजबूरी में अब घर को बंद करके राहत शिविर में रह रहे हैं. यह जीवन बड़ा दुखदाई है. वह कहती है कि रात में हम यहां सोते हैं, लेकिन हमारे आदमी सड़क पर जाकर के सोते हैं, जिससे दूर से वह घर को देख सके घर की सुरक्षा को देख सके.
राहत शिविर है नया ठिकाना: बता दें कि वरुणा में जब पलट प्रवाह की स्थिति होती है तो सबसे ज्यादा सलारपुर, कोनिया, नक्खी घाट का इलाका प्रभावित होता है. यह तीन सबसे डाउन पॉइंट माने जाते हैं. जहां बाढ़ की सबसे भयावह तस्वीर नजर आती है. इन तटवर्ती इलाके में मौजूद लोगों के मकान पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं और लोगों को अलग-अलग राहत शिविर में जाकर के रहना पड़ता है.
वर्तमान समय में वरुण के कारण दर्जनों इलाके प्रभावित है. वहीं राहत कैंप दीनदयालपुर बाढ़ चौकी प्रभारी सौरभ पांडे बताते हैं कि उनके यहां 13 परिवार रह रहे हैं, जिन्हें सुबह में नाश्ता भोजन शाम में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.
उनके सुरक्षा के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं. नगर निगम जोन, राजस्व, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सभी की टीम नियुक्त की गई है. पशुपालन विभाग से लोग मौजूद हैं. पशु पक्षी हो या फिर राम जनमानस सब की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और जो भी लोग अब तक क्षेत्र में बाढ़ में फंसे हैं उनका रेस्क्यू कर कि उन्हें राहत कैंप में लाया जा रहा है.
हेल्पलाइन नम्बर जारी: इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार जनपद में गंगा नदी का जलस्तर 70.29 मीटर दर्ज किया गया है. जनपद में गंगा नदी का चेतावनी जलस्तर 70.26 मीटर, खतरे का जलस्तर 71.26 मीटर और उच्चतम बाढ़ स्तर 73.90 मीटर निर्धारित है. गंगा एवं वरुणा नदी के जलस्तर वृद्धि व वरुणा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 11 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.
वरुणा नदी के बाढ़ से जनपद में कुल 328 परिवारों के 1388 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं. प्रभावित परिवारों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने. उनके लिए राहत एवं बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. वर्तमान में जनपद में कुल 13 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील किया गया है, जिनमें 219 प्रभावित परिवारों के 935 व्यक्ति निवास कर रहे हैं.
राहत बचाव में लगी 32 नावें: जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन एवं राहत बचाव कार्यों को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुल 32 नावों की व्यवस्था की गई है, जिनके माध्यम से बाढ़ प्रभावित एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को आवश्यकतानुसार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गंगा एवं वरुणा नदी के जलस्तर और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है.
अधिकारियों द्वारा तटवर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित स्थलीय निरीक्षण एवं भ्रमण किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार नदी मार्ग से भी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है.
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