खैरागढ़ में काशी हरिद्वार जैसा नजारा, दीपों से जगमगाया महादेव घाट, देव दीपावली पर गंगा आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब
कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली के पावन अवसर पर घाटों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 8:55 AM IST
खैरागढ़\एमसीबी: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशेष महाआरती का आयोजन किया गया. महाआरती में श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ सहभागिता निभाई शंखनाद, घंटियों की गूंज और भगवान के जयकारों से पूरा नदी तट भक्तिमय हो उठा.
खैरागढ़ में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली
खैरागढ़ में गंगेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में हरिद्वार और काशी की तर्ज पर तीसरे वर्ष भी भव्य गंगा आरती एवं दीपदान का आयोजन किया गया. दीपों की जगमगाहट और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा घाट भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा. शाम 7 बजे दीपदान और नगर के प्रतिष्ठित म्यूजिकल ग्रुप 'कलाकारों की दुनिया' के सुमधुर भजनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. कलाकारों की सुरीली प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भक्तिरस में डुबो दिया. इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती शुरू हुई. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही.
|हर भारतीय के लिए गंगा आरती गर्व का विषय है. एक स्वप्न की तरह होता है. उसका अवसर नगर में मिल रहा है. लगातार तीन साल से गंगा आरती का आयोजन हो रहा है. समिति का बहुतबहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं- डॉक्टर श्रुति यशेश सिंह, स्थानीय
विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने गंगा आरती की. इस अवसर पर पूर्व विधायक खुज्जी छन्नी साहू, आरती रिंकू महोबिया, विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन, नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन, अय्यूब सोलंकी, चंद्रशेखर यादव, गंगेश्वर मंदिर समिति के सुरेश ठाकुर, डॉ. अरुण भारद्वाज, केसर सेन, मनोहर सेन सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे.
|गंगा आरती में सभी लोग उपस्थित हुए. नगरवासियों और विधानसभा वासियों को कार्तिक पूर्णिका की बहुत बहुत बधाई-यशोदा नीलांबर वर्मा, विधायक
नदियों को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी : विधायक
विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा आरती करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है. गंगा हमारी मां हैं और उसे स्वच्छ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है. नदियों में गंदगी नहीं डालनी चाहिए. नगर और नदियों को स्वच्छ रखना केवल जनप्रतिनिधियों की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
|कई लोग हरिद्वार काशी प्रयागराज नहीं पहुंच पाते, ऐसे लोग कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत उत्साहित नजर आए-डॉ. अरुण भारद्वाज, आयोजन समिति के सदस्य
गंगा आरती में शामिल होने वाले सभी नगरवासियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इस आयोजन को और अधिक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा. कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी की गई.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर महाआरती
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनेन्द्रगढ़ में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला. धार्मिक आस्था के इस विशेष पर्व पर हसदेव गंगा तट सहित शहर के विभिन्न नदी एवं जलाशय घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने जल में स्नान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की.
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशेष महाआरती का आयोजन किया गया. महाआरती में श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ सहभागिता निभाई शंखनाद, घंटियों की गूंज और भगवान के जयकारों से पूरा नदी तट भक्तिमय हो उठा. आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हुए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की. इसके बाद नदी तट पर दीपदान का सिलसिला शुरू हुआ. श्रद्धालुओं ने जल में दीप प्रवाहित कर अपने परिवार और समाज के मंगल की कामना की.
|कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है. इस दिन परिवार और समाज की खुशहाली के लिए हम सभी ने मिलकर दीपदान किया – डॉ. रश्मि सोनकर, श्रद्धालु
शाम ढलते ही हसदेव गंगा तट पर दीपों की कतारें आकर्षण का केंद्र बन गईं. जल में तैरते दीपों और घाटों पर जलते असंख्य दीपों से पूरा वातावरण अलौकिक नजर आया. दीपों की रोशनी, पूजा-अर्चना और धार्मिक मंत्रोच्चार ने देव दीपावली के उत्सव को विशेष बना दिया. इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. परिवार सहित पहुंचे लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर इस पर्व को परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया.
|हसदेव नदी पर देव दीपावली का आयोजन किया गया. पहली बार इस तरह के कार्यक्रम से सभी उत्साहित नजर आए. जैसे बनारस में गंगा आरती होती है, उसी तर्ज पर हसदेव गंगा घाट पर देव दीपावली का आयोजन किया गया, हजारों लोग मां गंगा की आरती में शामिल हुए – सतीश उपाध्याय, साहित्यकार
भगवान विष्णु और शिव की आराधना का विशेष पर्व
हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. इसे वर्ष की सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था. इसलिए इस तिथि का वैष्णव परंपरा में विशेष महत्व है.
वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक तीन असुरों का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी. त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की विजय की खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था. इसी पौराणिक प्रसंग के कारण कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है. यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है.
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