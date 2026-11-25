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खैरागढ़ में काशी हरिद्वार जैसा नजारा, दीपों से जगमगाया महादेव घाट, देव दीपावली पर गंगा आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब

Etv Bharat ( ETV Bharat Chhattisgarh )

खैरागढ़\एमसीबी: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशेष महाआरती का आयोजन किया गया. महाआरती में श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ सहभागिता निभाई शंखनाद, घंटियों की गूंज और भगवान के जयकारों से पूरा नदी तट भक्तिमय हो उठा.

खैरागढ़ में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली खैरागढ़ में गंगेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में हरिद्वार और काशी की तर्ज पर तीसरे वर्ष भी भव्य गंगा आरती एवं दीपदान का आयोजन किया गया. दीपों की जगमगाहट और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा घाट भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा. शाम 7 बजे दीपदान और नगर के प्रतिष्ठित म्यूजिकल ग्रुप 'कलाकारों की दुनिया' के सुमधुर भजनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. कलाकारों की सुरीली प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भक्तिरस में डुबो दिया. इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती शुरू हुई. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही.