दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गंगा आरती, वाराणसी में लोगों ने दो मिनट का रखा मौन, दीपदान किया गया

संध्याकालीन गंगा आरती प्रारंभ होने से पहले ब्लास्ट में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है दीप जलाकर सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि.
दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 11:13 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के शिकार मृतकों की आत्मा की शांति के लिये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. अर्चकों के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मृत आत्माओं की शांति की कामना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की.

संध्याकालीन गंगा आरती प्रारंभ होने से पहले ब्लास्ट में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है दीप जलाकर सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद मां गंगा का पूजन पाठ किया गया. वहां मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने दो मिनट का मौन रखा. लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे देश में इस तरह की घटना ना हो और जितने भी लोग इस घटना में स्वर्गवासी हुए हैं उनके आत्मा को भगवान शांति दे. उनके परिवार वालों को हिम्मत दे. इस विषम परिस्थिति में पूरा देश उनके साथ खड़ा है.

अर्चकों ने किया दीपदान. (Video Credit; ETV Bharat)

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि सोमवार को दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे नई दिल्ली में घटी है. ब्लास्ट होने के कारण कई लोगों का निधन हो गया और कई लोग घायल हैं. आज हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से यह प्रार्थना किया कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों. इसके साथ जिनकी मृत्यु हुई है उनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें. घर वालों को बल प्रदान करें. इसीलिए हाथों में तख्ती लेकर दीपदान करके हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की अब दोबारा ऐसी घटना हमारे देश में दोबारा ना हो.

