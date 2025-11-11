ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गंगा आरती, वाराणसी में लोगों ने दो मिनट का रखा मौन, दीपदान किया गया

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि. ( Photo Credit; ETV Bharat )