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बाबा विश्वनाथ धाम गेट पर शुरू हुई गंगा आरती; प्रतिदिन शाम 6 बजे गूंजेगी शंखध्वनि

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि बाबा विश्वनाथ के धाम में ही आरती के आनंद का मौका मिलेगा.

काशी में गंगा आरती.
काशी में गंगा आरती. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:00 AM IST

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वाराणसी: दशाश्वमेध घाट के साथ ही अब श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गेट पर भी नियमित गंगा आरती होगी. नवसंवत्सर के प्रथम दिन बाबा धाम के सामने गंगा आरती शुरू की गई. यह व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा शुरू की गई है.

चैत्र नवरात्रि के पावन प्रथम दिवस विक्रम संवत 2083 के शुभ अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित गंगा आरती का भव्य शुभारंभ किया गया. इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा संपूर्ण विश्वेश्वर भक्तों को लंबे समय से थी.

आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि और जय मां गंगा के जयघोष से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया. गंगा तट पर उपस्थित जनसमूह ने अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ आरती में सहभागिता कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया.

प्रथम दिवस पर ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे. मां गंगा की आरती में अपना विशेष योगदान प्रदान किया. इस आयोजन ने भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा का अनुपम संगम प्रस्तुत किया.

काशी गंगा आरती. (Video Credit: ETV Bharat)

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा यह आयोजन जनमानस की आस्था को सुदृढ़ करने तथा सनातन परंपराओं के संरक्षण और नवीन पुनीत कार्यों के नवाचार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है.

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन काशी आने वाले हर पर्यटक को बाबा विश्वनाथ के धाम में ही आरती के आनंद का मौका देगा. प्रतिदिन शाम को 6:00 बजे से गंगा द्वार पर ललिता घाट के निकट मां गंगा की आरती 7 अर्चकों द्वारा पूरी की जाएगी.

गंगा आरती में उमड़ा जन समुदाय.
गंगा आरती में उमड़ा जन समुदाय. (Photo Credit: ETV Bharat)

विधि विधान और संगीत और मंत्रोच्चार के साथ यह आरती आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का बहुत बड़ा जरिया मानी जाती है. भक्त बाबा विश्वनाथ धाम की सीढ़ियों पर बैठकर इस आरती का आनंद ले सकेंगे.

वहीं, चैत्र नवरात्र पर्व के प्रथम दिवस के पावन अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के मध्य शिवार्चानाम मंच पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया.

गंगा आरती का विहंगम दृश्य.
गंगा आरती का विहंगम दृश्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट गणमान्यों, मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया. इस अवसर पर देश के ख्याति लब्ध कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कार्यक्रम में पद्मश्री ऋत्विक सान्याल द्वारा ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी गंभीर एवं आध्यात्मिक शैली ने वातावरण को भक्ति रस से ओत-प्रोत कर दिया. सुनंदा शर्मा ने भजन गायन के माध्यम से भक्तों को भाव-विभोर किया.

कार्यक्रम में राजेंद्र गंगानी द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्कृष्ट परंपरा का जीवंत प्रदर्शन किया. इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से नवरात्रि के पावन पर्व की गरिमा को और अधिक सुदृढ़ किया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई.

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