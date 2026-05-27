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दिल्ली के खजूरी खास में 'गैंगवार'! अक्की डॉन की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या, इलाके में दहशत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने 'राजा उर्फ अक्की डॉन उर्फ आकिल' नाम के शख्स की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है.

ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला F-ब्लॉक

यह सनसनीखेज वारदात खजूरी खास के एफ ब्लॉक (F-Block) क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने अक्की को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने अक्की पर बैक-टू-बैक कई राउंड फायर किए, जिसमें से करीब तीन गोलियां उसे सीधे लगीं.

खजूरी खास में 'गैंगवार' (ETV Bharat)

फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा खून से लथपथ अक्की को तुरंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया.

अक्की डॉन का था आपराधिक रिकॉर्ड, गैंगवार की आशंका मारे गए शख्स यानी राजा उर्फ अक्की डॉन का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. इसी वजह से पुलिस इस पूरे मामले को आपसी रंजिश (Personal Enmity) और गैंगवार (Gang War) के एंगल से जोड़कर देख रही है. आशंका जताई जा रही है कि किसी पुरानी दुश्मनी के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है.