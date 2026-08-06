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चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोगों को लगी गोलियां, CCTV कैमरे में कैद वारदात

चरखी दादरी सिटी थाना पुलिस के सामने गैंगवार में अंधाधुंध गोलियां चलीं. 7 लोगों को लगी गोलियां, 2 की हालत गंभीर

Gang War in Charkhi Dadri
चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 2:54 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 5:50 PM IST

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चरखी दादरी : हरियाणा के चरखी दादरी में गुरुवार को सिटी पुलिस थाने के ठीक सामने दिनदहाड़े हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. बेखौफ बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाते हुए उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में स्कॉर्पियो सवार 7 युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. वारदात के बाद हमलावर पैदल ही मौके से फरार हो गए. घटना के समय पुलिस थाना महज कुछ कदम की दूरी पर होने के बावजूद दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

7 युवक घायल : पुलिस के अनुसार घायल युवकों में अंकित (मानकावास), कीर्तिमान (हिसार), कृष्ण (महेंद्रगढ़), सूरज (मानहेरू), अंकित (भिवानी), विजय उर्फ सन्नी (हिसार) और अमित (फतेहगढ़) शामिल हैं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि घायलों में से कुछ पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं.

चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)

ताबड़तोड़ की फायरिंग : डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ घायल युवक अपने पुराने मामले में अदालत में पेशी के बाद स्कॉर्पियो से लौट रहे थे. इसी दौरान पुलिस थाने के सामने पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने गाड़ी को निशाना बनाते हुए करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी. घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में तीन युवक हथियार लेकर स्कॉर्पियो पर लगातार गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

मामले की जांच जारी : वारदात कासनिया और बाबा गैंग के बीच चली आ रही रंजिश से जुड़ी हो सकती है. हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. डीएसपी धीरज कुमार ने कहा कि घायलों के बयान दर्ज होने के बाद ही हमले का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.

पुलिस टीमें कर रहीं छापेमारी : डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार, डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए, जबकि सीआईए, साइबर सेल, सिटी थाना और सदर थाना की संयुक्त टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. उन्होंने दावा किया है कि तकनीकी सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Last Updated : August 6, 2026 at 5:50 PM IST

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