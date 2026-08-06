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चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोगों को लगी गोलियां, CCTV कैमरे में कैद वारदात

चरखी दादरी : हरियाणा के चरखी दादरी में गुरुवार को सिटी पुलिस थाने के ठीक सामने दिनदहाड़े हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. बेखौफ बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाते हुए उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में स्कॉर्पियो सवार 7 युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. वारदात के बाद हमलावर पैदल ही मौके से फरार हो गए. घटना के समय पुलिस थाना महज कुछ कदम की दूरी पर होने के बावजूद दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

7 युवक घायल : पुलिस के अनुसार घायल युवकों में अंकित (मानकावास), कीर्तिमान (हिसार), कृष्ण (महेंद्रगढ़), सूरज (मानहेरू), अंकित (भिवानी), विजय उर्फ सन्नी (हिसार) और अमित (फतेहगढ़) शामिल हैं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि घायलों में से कुछ पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं.

चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)

ताबड़तोड़ की फायरिंग : डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ घायल युवक अपने पुराने मामले में अदालत में पेशी के बाद स्कॉर्पियो से लौट रहे थे. इसी दौरान पुलिस थाने के सामने पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने गाड़ी को निशाना बनाते हुए करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी. घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में तीन युवक हथियार लेकर स्कॉर्पियो पर लगातार गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

मामले की जांच जारी : वारदात कासनिया और बाबा गैंग के बीच चली आ रही रंजिश से जुड़ी हो सकती है. हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. डीएसपी धीरज कुमार ने कहा कि घायलों के बयान दर्ज होने के बाद ही हमले का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.