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फतेहाबाद के रतिया में फिर गैंगवार की दस्तक, कार सवार युवकों पर लट्ठ-ईंटों से हमला

हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में गैंगवार सामने आई है. कार सवार युवकों पर लाठी-ईंटों से हमला किया गया है.

Gang war erupts in Fatehabad Ratia Youths in a car attacked
फतेहाबाद के रतिया में फिर गैंगवार की दस्तक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
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फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में गुटबाजी और आपसी रंजिश से जुड़ी वारदातें एक बार फिर सामने आने लगी हैं. शनिवार दोपहर अनाज मंडी रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक बाइक सवार युवकों ने एक स्विफ्ट कार को घेरकर उसमें बैठे तीन युवकों पर हमला कर दिया. हमलावरों ने लाठियों और ईंटों से कार को निशाना बनाया. करीब चार मिनट तक चले इस घटनाक्रम के बाद कार सवार युवक मौके से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे.

मौके पर पहुंची पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. वारदात से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें कई युवक कार पर लाठी और ईंटों से हमला करते नजर आ रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे एक स्विफ्ट कार टेलीफोन एक्सचेंज रोड के पास पहुंची थी. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर कुछ युवक वहां पहुंचे और कार में मौजूद युवकों से भिड़ गए. देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. कार सवार तीनों युवकों ने बचने का प्रयास किया और वहां से निकल गए. इसके बाद हमलावरों ने कार पर अपना गुस्सा उतारा और उसे लाठी-डंडों व ईंटों से क्षतिग्रस्त कर दिया.

फतेहाबाद के रतिया में फिर गैंगवार की दस्तक (ETV Bharat)

मामले की जांच कर रही पुलिस : फिलहाल पुलिस हमलावरों और कार सवार युवकों की पहचान करने में जुटी है. शुरुआती जांच में मामला दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है. शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को मिली है. सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

पहले भी हो चुका है हमला : गौरतलब है कि इससे पहले 10 सितंबर की रात रतिया की अरोड़ा कॉलोनी-रामनगर क्षेत्र में रणजीत सिंह टुन्ना पर कुछ युवकों ने डंडों से हमला किया था. हमले में उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 12 सितंबर को उन्हें रतिया के बाजारों में पैदल परेड भी कराई गई थी. वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक ग्रुप की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने तथा भविष्य में भी हमला करने की धमकी से संबंधित पोस्ट सामने आई थी. ताजा वारदात के बाद पुलिस पिछली घटना से इसके संभावित कनेक्शन सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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Last Updated : September 26, 2026 at 8:28 PM IST

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