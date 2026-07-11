पंप हाउस मोहल्ले में गैंगवार, कॉलोनी में घुसकर तलवार डंडे से हमला,सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना
कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. 50 से अधिक युवाओं ने कॉलोनी में घुसकर उपद्रव मचाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 12:58 PM IST
कोरबा : कोरबा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत आने वाले सीएसईबी चौकी क्षेत्र से सटे हुए पंप हाउस मोहल्ले में पुरानी रंजिश की वजह से दो गुट आपस में भिड़ गए. दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में गैंगवार जैसी स्थिति बनी.चश्मदीदों के मुताबिक एक पक्ष के 50 से 60 युवा हाथों में डंडे, चाकू और तलवार लेकर दूसरे पक्ष पर हमला करने के लिए पहुंचे थे.
कॉलोनी में कई लोगों ने घुसकर किया हमला
इस घटना में घायल पीड़ित हरीश राव ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि जब वह अपनी कॉलोनी में बैठा था, तभी कई वाहनों में सवार होकर दर्जनों युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि हमलावरों ने पहले घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की, फिर उसे को बाहर खींचकर जानलेवा हमला कर दिया.
पुरानी रंजिश की खुन्नस में दिया वारदात को अंजाम
हरीश राव ने बताया कि हम सभी पंप हाउस में अपने घर के पास बैठे हुए थे.तभी अचानक बाइक में सवार होकर लगभग 50 से 60 लोग वहां पहुंच गए. सभी के हाथ में हथियार थे. हंसिया, चाकू, तलवार और लाठी डंडे से लैस होकर युवक यहां पहुंचे थे. जिन्होंने हमला कर दिया. तलवार से सिर पर वार किया,हाथ से रोका तो हाथ पर ही दो बार वार कर दिया. एक लेडिस पर भी उन्होंने हमला किया. मैं उनके घर गया तो मुझे भी घर में घुसकर मारा. सभी ने हथियार रखे हुए थे. उन्होंने पथराव भी किया है.जिससे मुझे चोट आई है, अन्य लोगों को भी चोट आई है. इन लोगों ने पुरानी रंजिश के खुन्नस में ऐसा किया है.
पंप हाउस में आत्मानंद स्कूल है. जहां हमला करने वाले युवकों में से कुछ लोग रोज बाइक पर सवार होकर फर्राटे भरते थे. इनके विरुद्ध आत्मानंद स्कूल के टीचर्स ने कार्रवाई करवा दी. मैं उस वक्त वहीं मौजूद था. इसलिए उसी कार्रवाई के खुन्नस में इन लोगों ने मुझ पर हमला किया. 50 से 60 लोगों में से, मैं कम से कम 15 से 20 लोगों को पहचानता हूं. इनमे सनी ठाकुर, सोना(पुरानी बस्ती निवासी), असलम, करण यादव, हर्ष तिवारी, सचिन तिवारी, लकी, पउ और विक्रम बग्गा भी शामिल था. जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है- हरीश राव,शिकायतकर्ता
घर में घुसकर हमला , इंसान अब कहां सेफ रहेगा
इस घटना की एक पीड़िता श्वेता दास भी हैं. जिन्होंने बताया कि बहुत सारे युवक हाथ में डंडा, चाकू इस तरह के हथियार लेकर पंप हाउस से पहुंचे थे. घटना रात 10 बजे की है. कई युवक दौड़ते हुए आए. हम लोग घर के अंदर चले गए, लेकिन कुछ लोग भागते हुए घर में घुस गए.
लड़के जो हमला करने आए थे. उन लोगों ने दरवाजा पीटकर कुंडी तोड़ दी . अंदर मत आओ, ऐसा कहने पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया. सिर पर मुझे मारा, मेरे हाथ में चोट के कारण स्वेलिंग आ गई है, जब सारे मोहल्ले वाले बाहर आए. तब वो लोग डर से वापस गए. एक अंकल को भी मारा, उनकी साइकिल उठाकर फेंक दिया. यह सभी बाहरी लोग थे और बहुत सारे थे. इनमें से मैं किसी को भी पहचानती तक नहीं - श्वेता दास, पीड़ित
पुलिस ने ठोस कार्रवाई का दिया भरोसा
श्वेता के मुताबिक अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन आज इतने सारे लोग झुंड में आ गए और घर में घुस गए, इंसान अब कहां सेफ रहेगा. गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए. ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे ऐसे माहौल में क्या सीखेंगे. किसी का भी मर्डर हो जा रहा है. कोई कुछ भी नहीं कर रहा है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर ठोस कार्रवाई करने की बात कही है.
यह आपसी रंजिश और मारपीट का मामला है. पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं- लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पुलिस चौकी में भी हंगामा
आपको बता दें कि मारपीट के दौरान धारदार हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया गया. इस घटना में दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद देर रात घायल और कॉलोनी वासी सीएसईबी चौकी पहुंचे. उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चौकी में लोग डटे रहे. लोग कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर रहे थे, जिसे लेकर पुलिस कर्मियों के साथ भी लोगों ने बहस किया है.
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