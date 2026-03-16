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महंगी गाड़ियों का शिकार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, बिहार से बंगाल, यूपी से उत्तराखंड तक फैला था इनका काला नेटवर्क

ये चोर गिरोह गाड़ियों का ईसीएम सिस्टम हटाकर महंगी गाड़ियों की चोरी किया करता था. इसके 8 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं.

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इस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य उत्तराखण्ड, यूपी, बिहार, बंगाल तक फैले हुए थे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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रायबरेली: कार चोरी के एक मामले में रायबरेली पुलिस जब तहकीकात में जुटी, तो उसे एक ऐसे कार चोर गिरोह का पता लगा, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कार चोरी किया करता था.

इस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य उत्तराखण्ड, यूपी, बिहार, बंगाल तक फैले हुए थे. चोर गिरोह के मास्टरमाइंड ने बताया कि चोरी करने का यह हाईटेक तरीका उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा.

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अंतरराज्यीय चोर गिरोह के कब्जे सो चोरी की कई गाड़ियां बरामद. (ETV Bharat)
महंगी गाड़ियों का शिकार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़. (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने आज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 16 फरवरी को थाना बछरावां में एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी हो गई थी. इसके बाद थाने में मामला दर्ज करके बछरावां पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से इस मामले की जांच में जुट गई.

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रवि कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस के यक्ष एप की मदद से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद जांच यूपी के मऊ जिले तक जा पहुंची. उसके बाद एक अपराधी पकड़ में आया.

बता दें कि इस यक्ष एप में अपराधियों का रजिस्ट्रेशन भी रहता है. रवि के अनुसार जब वाहन चोरों का डेटा निकाला गया, तो फ़ोटो व सीसीटीवी फुटेज की मिलान कराई गई. उसी दौरान एक अपराधी ट्रेस हो गया. उसे पकड़ने के बाद इनके गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़े गए. जिसके बाद 5 गाड़ियां पकड़ी गईं और 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए.

पकड़े गए लोगों में अनिल उर्फ अनीश, रिंकू उर्फ राहुल निवासी बुलंदशहर, जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू निवासी एटा, प्रदीप सिंह उर्फ पिंटू निवासी जनपद मऊ, अरविंद निवासी संत कबीर नगर, राकेश कुमार निवासी जुमई (बिहार) राजू सिंह उर्फ योगेश जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड) नौशाद उर्फ फईम निवासी सिकंदरा थाना सतपुड़ा (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं.

इनके पास से पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के अलावा 4 ईसीएम (इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ) 4 अदद इग्नेशन लॉक सहित गाड़ी चोरी करने के अन्य सामान भी बरामद किए हैं। इनसे इनके गिरोह के अन्य सदस्यों व नेटवर्क का भी पता किया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक मऊ के रहने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड प्रदीप सिंह के अपराध का पुराना रिकार्ड रहा है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह चोरी की गाड़ियों की डिमांड अपने साथियों से चोरी करवा कर पूरी करवाता था. उसने बताया कि वे लोग एनसीआर और यूपी के कई इलाके में जाकर गाड़िया चोरी किया करते थे और उनके नम्बर बदल करके अन्य जगहों पर बेच दिया करते थे.

प्रदीप सिंह ने बताया कि उसने यूट्यूब पर सीखा की गाड़ियों के लॉक तोड़कर कैसे उसके ईसीएम ( इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ) को बदला जाता है. उसने गाड़ियों की चोरी के दौरान उस ईसीएम सिस्टम को बदल कर अपना ईसीएम सिस्टम लगाया और उसे कंट्रोल करके बड़ी आसानी से गाड़ियां चोरी कर लीं. उनके द्वारा अधिकतर हाईटेक गाड़ियां चुराई जाती थीं और दूरदराज़ के इलाके में बेच दी जाती थीं.

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