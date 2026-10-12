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देहरादून में 'ओए लकी लकी ओए' जैसी फिल्मी चोरी, 70 बेड, 35 अलमारियां समेत लाखों के माल पर हाथ साफ, गिरफ्तार

देहरादून में फिल्म 'ओए लकी लकी ओए' जैसी चोरी ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिधौली स्थित दुआ बॉयज हॉस्टल में हुई चोरी की घटना का थाना प्रेमनगर पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चार लकड़ी के बेड और दो लोहे की अलमारियां बरामद की गई हैं. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी नशे का आदी है और कर्ज चुकाने के साथ जल्द पैसा कमाने के लालच में उसने साथियों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. मामले में एक अन्य आरोपी का नाम भी सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

देहरादून में बॉलीवुड फिल्म 'ओए लकी लकी ओए' के सुपर चोर की तर्ज पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. बिधौली क्षेत्र के अधिवक्ता रजत दुआ का एक हॉस्टल है, जो लंबे समय से बंद पड़ा है. घटना के समय हॉस्टल का केयरटेकर भी छुट्टी पर था. इसी का फायदा उठाकर एक शातिर गैंग ने 4 से 7 अक्टूबर के बीच चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने दिनदहाड़े गाड़ियां लगाकर हॉस्टल से सामान ढोना शुरू किया. जब पड़ोसियों ने तोड़फोड़ और सामान ले जाने का कारण पूछा तो बड़ी चालाकी से खुद को नया मालिक बताया. अपने दावे को पुख्ता करने के लिए चोरों ने हॉस्टल की खरीद फरोख्त का एक फर्जी एग्रीमेंट भी दिखाया. जिससे किसी को शक नहीं हुआ.