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दिल्ली में एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, कुख्यात गैंग का सदस्य गिरफ्तार

इस गिरफ्तारी से संगठित एटीएम लूट गिरोह को बड़ा झटका लगा है. इमरान मेवाती और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. डीसीपी हर्ष इंदौरा

दिल्ली में लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़
दिल्ली में लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 2:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी और आसपास के राज्यों में एटीएम मशीनों को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये लूटने वाले कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद उर्फ भूरा (26) निवासी नूंह (हरियाणा) के रूप में हुई है. आरोपी कुख्यात इमरान मेवाती एटीएम अपरूटिंग गैंग का सदस्य है और मंडावली में हुए चर्चित एटीएम लूटकांड में वांछित था. उसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी हो चुके थे.

क्राइम ब्रांच की जांच के अनुसार, 29-30 अप्रैल 2026 की रात मंडावली के वेस्ट विनोद नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 19.32 लाख रुपये लूट लिए गए थे. इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था.

एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने बताया कि संगठित अपराध, एटीएम चोरी और गैंगवार पर शिकंजा कसने के लिए एंटी गैंगस्टर स्क्वाड (AGS) लगातार तकनीकी और मैनुअल निगरानी कर रही थी. मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी गई. पुख्ता सूचना मिलने पर हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू बाईपास के पास जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी से संगठित एटीएम लूट गिरोह को बड़ा झटका

पूछताछ में आरोपी ने मंडावली एटीएम लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. जांच में यह भी सामने आया कि वह वर्ष 2021 में राजस्थान के नीमराना में एटीएम काटकर 12.70 लाख रुपये चोरी करने के मामले में भी शामिल रह चुका है. जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात गैंग के सरगना इमरान मेवाती से हुई, जिसके बाद वह गिरोह में शामिल हो गया.

डीसीपी हर्ष इंदौरा ने कहा कि इस गिरफ्तारी से संगठित एटीएम लूट गिरोह के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. फरार सरगना इमरान मेवाती और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही पूरे गिरोह को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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