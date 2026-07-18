ETV Bharat / state

दिल्ली में एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, कुख्यात गैंग का सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी और आसपास के राज्यों में एटीएम मशीनों को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये लूटने वाले कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद उर्फ भूरा (26) निवासी नूंह (हरियाणा) के रूप में हुई है. आरोपी कुख्यात इमरान मेवाती एटीएम अपरूटिंग गैंग का सदस्य है और मंडावली में हुए चर्चित एटीएम लूटकांड में वांछित था. उसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी हो चुके थे.

क्राइम ब्रांच की जांच के अनुसार, 29-30 अप्रैल 2026 की रात मंडावली के वेस्ट विनोद नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 19.32 लाख रुपये लूट लिए गए थे. इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था.

एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपये लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने बताया कि संगठित अपराध, एटीएम चोरी और गैंगवार पर शिकंजा कसने के लिए एंटी गैंगस्टर स्क्वाड (AGS) लगातार तकनीकी और मैनुअल निगरानी कर रही थी. मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी गई. पुख्ता सूचना मिलने पर हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू बाईपास के पास जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.