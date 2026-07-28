ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में कैब बुक कर गनपॉइंट पर कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस ने कैब बुक कर गनपॉइंट पर कार लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश,दो आरोपी गिरफ्तार

कैब बुक कर गनपॉइंट पर कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश
कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस ने कैब लूटने की वारदात का मात्र 24 घंटे के भीतर त्वरित खुलासा किया है. सोमवार मंगलवार की दरम्यानी रात यमुना पुस्ता AMR के पीछे चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गये पुलिस ने इनके पास से लूटी गई कार, मोबाइल, दो अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल

पुलिस की गिरफ्त में खड़े 22 वर्षीय रमन शर्मा और 19 वर्षीय अभिषेक सिंह पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ पैर में गोली लगने से घायल हुए है, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एडिशनल डीसीपी सन्तोष कुमार ने बताया कि शातिर बदमाशों ने उबर ऐप से दिल्ली से दनकौर के लिए कार बुक की थी और यमुना एक्सप्रेस-वे पर तमंचा दिखाकर कार व मोबाइल लूट लिया था.

एडिशनल डीसीपी सन्तोष कुमार का खुलासा (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों कि तलाश में बैरिकेड लगा कर यमुना पुस्ता AMR के पीछे वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुस्ता रोड पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आती दिखी, जिसे संदिग्ध होने पर रोका गया.

जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल:

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि गाड़ी से निकले दो लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर फायर किया. जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. इनके पास से लूटी गई गाड़ी, तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुए हैं. घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल
GANG BOOKED CAB AND HIJACKED
HIJACKED CAR AT GUNPOINT
ADD DCP GREATER NOIDA SANTOSH KUMAR
GREATER NOIDA POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.