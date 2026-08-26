फर्जी Paytm स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों को शिकार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार
उत्तरी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने फर्जी UPI भुगतान स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया.आरोपी गिरफ्तार
Published : August 26, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने फर्जी Paytm/UPI भुगतान स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों को ठगने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में निखिल यादव उर्फ नाडा उर्फ नाला को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले छोटी दुकानों को निशाना बनाता था. सामान खरीदने के बाद वह मोबाइल पर फर्जी या डिजिटल रूप से तैयार किया गया Paytm/UPI भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदार को विश्वास दिलाता था कि भुगतान हो चुका है. जब दुकानदार अपने खाते में रकम नहीं आने की बात कहता था तो आरोपी भुगतान की समस्या ठीक करने के बहाने उसका मोबाइल हासिल करने की कोशिश करता था और उसकी गोपनीय जानकारी ले लेता था.
पुलिस के मुताबिक, मोबाइल नहीं देने पर आरोपी दुकानदार के मोबाइल या UPI से जुड़े गोपनीय क्रेडेंशियल देखने या याद करने की कोशिश करता था. इसके बाद मौका मिलते ही मोबाइल चोरी या झपटकर ले जाता और हासिल की गई जानकारी के जरिए बैंक या UPI एप से अनधिकृत लेनदेन करता था. रकम को पहले म्यूल बैंक खातों में भेजा जाता और फिर कई खातों में ट्रांसफर या एटीएम से निकासी कर पैसे का ट्रेल छिपाने की कोशिश की जाती थी. अब तक सामने आए मामलों में 30 लाख 81 हजार 700 रुपये से अधिक की ठगी की रकम का पता लगाया जा चुका है.
फर्जी Paytm स्क्रीनशॉट दिखाकर करते थे धोखाधड़ी
मामला उस समय सामने आया जब सदर बाजार में कपड़े की दुकान चलाने वाले विष्णु कुमार गोयल ने शिकायत दी कि एक ग्राहक बनकर आए व्यक्ति ने कपड़े खरीदे और भुगतान के नाम पर फर्जी Paytm स्क्रीनशॉट दिखाया. खाते में रकम नहीं आने पर आरोपी ने मोबाइल से भुगतान की समस्या दूर करने की बात कही और मोबाइल हासिल करने के बाद उनके बैंक खाते से एक लाख रुपये की अनधिकृत निकासी कर ली. 29 मार्च 2026 की शिकायत पर साइबर थाना नॉर्थ में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.
तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी
डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने बताया कि बैंकिंग और UPI लेनदेन के तकनीकी विश्लेषण तथा टेलीकॉम रिकॉर्ड की जांच के दौरान रकम एक महिला के म्यूल बैंक खाते में पहुंचने की जानकारी मिली. महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने रकम तारुण नामक व्यक्ति को ट्रांसफर करने की बात बताई. तारुण से पूछताछ के बाद निखिल यादव उर्फ नाडा उर्फ नाला का नाम सामने आया. तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने निखिल को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया.
थानों में दर्ज सात अन्य मामलों में भी सामने आई
पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के मिलान में आरोपी की संलिप्तता दिल्ली और मुंबई के अलग-अलग थानों में दर्ज सात अन्य मामलों में भी सामने आई. इनमें साइबर नॉर्थ वेस्ट, मॉडल टाउन, सराय रोहिल्ला, सब्जी मंडी और रूप नगर के मामले शामिल हैं. इसके अलावा मुंबई के शिवड़ी और तारदेव थाने में दर्ज मामलों से भी आरोपी का कनेक्शन मिला है.
"आरोपी की बताई जानकारी का तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों से मिलान किया गया है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, म्यूल बैंक खातों और ठगी की पूरी रकम के ट्रेल की जांच कर रही है. साथ ही अन्य पीड़ितों की पहचान करने का प्रयास जारी है.'- निहारिका भट्ट डीसीपी
आरोपी चोरी और ठगी के करीब आठ मामलों में शामिल
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार निखिल यादव 12वीं तक पढ़ा है और पहले से चोरी व ठगी के करीब आठ मामलों में शामिल रहा है. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का एक खास पैटर्न था, जिसमें फर्जी डिजिटल भुगतान दिखाने से लेकर मोबाइल और बैंकिंग क्रेडेंशियल हासिल कर रकम उड़ाने तक की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती थी. इसी समान तरीके ने पुलिस को अलग-अलग मामलों को जोड़ने में मदद की.
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