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नोएडा: कैब का इंतजार कर रहे लोगों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार बदमाश गिरफ्तार

आरोपियों ने खुलासा किया कि जल्दी पैसा कमाने और अपने शौक पूरे करने की चाहत में उन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया था.

नोएडा में गिरोह का पर्दाफाश
नोएडा में गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: सुनसान स्थानों पर देर रात कैब और ऑटो का इंतजार कर रहे लोगों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का नोएडा के सेक्टर-49 थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने बुधवार को गिरोह के सरगना समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार, लूटा गया फोन आदि बरामद किया गया है. सभी आरोपी फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर गांव के रहने वाले हैं.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान अमित, नितिन, विवेक और ऋषि के रूप में हुई है. अमित और ऋषि की उम्र 19 वर्ष, जबकि नितिन और विवेक की उम्र 20 साल है. अमित पेशे से चालक है, जबकि अन्य तीन युवक शहर में मजदूरी करते हैं. दिन में काम करने के बाद रात के समय चारों कार लेकर निकलते थे और सुनसान स्थानों पर अकेले खड़े लोगों को अपना शिकार बनाते थे. जांच में सामने आया कि 25 जून की रात चारों आरोपियों ने सेक्टर-49 क्षेत्र में स्थित एक मॉल के कर्मचारी को निशाना बनाया था, जो कि ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने बरौला स्थित घर जाने के लिए सड़क किनारे कैब का इंतजार कर रहा था.

मनीषा सिंह, एडिसीपी नोएडा (ETV Bharat)

इसी दौरान आरोपी कार लेकर पहुंचे और कर्मचारी को जबरन कार में बैठा लिया, जिसके बाद उससे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और उसका फोन लूट लिया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित से मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पैसे भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए और फरार हो गए थे. घटना की सूचना मिलने के बाद सेक्टर-49 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान एक कैमरे में आरोपियों की कार और उसका नंबर स्पष्ट दिखाई दिया. इसी नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और चारों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने खुलासा किया कि जल्दी पैसा कमाने और अपने शौक पूरे करने की चाहत में उन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया था. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि चारों ने नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले भी ऐसी कितनी वारदातों को अंजाम दिया है.

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