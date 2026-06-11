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सिबिल स्कोर सुधारने के नाम पर लाखों की ठगी, 40 छात्रों को गिरोह ने बनाया शिकार

सिबिल स्कोर सुधारने के नाम पर लाखों की ठगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिले में युवाओं और छात्रों को क्रेडिट रिकॉर्ड सुधारने तथा कमीशन कमाने का लालच देकर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.शातिर गिरोह ने 40 से अधिक छात्रों को अपने जाल में फंसाकर उनके नाम पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराए और करीब 35 से 40 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया.

पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़ित हिमांशु देवांगन और उनके साथियों ने पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार आरोपियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि ईएमआई पर सामान लेने से उनका सिबिल स्कोर बेहतर होगा. साथ ही कहा गया कि छात्रों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सभी ईएमआई आरोपी स्वयं जमा करेंगे.