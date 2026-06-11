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सिबिल स्कोर सुधारने के नाम पर लाखों की ठगी, 40 छात्रों को गिरोह ने बनाया शिकार

दुर्ग में छात्रों का सिबिल स्कोर सुधारने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है.

GANG SWINDLES LAKHS
सिबिल स्कोर सुधारने के नाम पर लाखों की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 5:29 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग जिले में युवाओं और छात्रों को क्रेडिट रिकॉर्ड सुधारने तथा कमीशन कमाने का लालच देकर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.शातिर गिरोह ने 40 से अधिक छात्रों को अपने जाल में फंसाकर उनके नाम पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराए और करीब 35 से 40 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया.

पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़ित हिमांशु देवांगन और उनके साथियों ने पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार आरोपियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि ईएमआई पर सामान लेने से उनका सिबिल स्कोर बेहतर होगा. साथ ही कहा गया कि छात्रों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सभी ईएमआई आरोपी स्वयं जमा करेंगे.

सिबिल स्कोर सुधारने के नाम पर लाखों की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रत्येक फाइनेंस पर 2 से 3 हजार रुपए कमीशन देने का भी लालच दिया गया. आरोपियों ने छात्रों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक पासबुक का उपयोग कर फाइनेंस कंपनियों से टीवी, फ्रिज, एसी सहित अन्य महंगे सामान फाइनेंस करवा लिए. शुरुआत में कुछ किश्तें जमा कर और कमीशन देकर उन्होंने छात्रों का विश्वास जीत लिया. लेकिन अप्रैल माह के बाद आरोपियों ने ईएमआई भरना बंद कर दिया और फरार हो गए- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

रिकवरी एजेंट्स के घर पहुंचने पर हुआ खुलासा

इसके बाद फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट छात्रों के घर पहुंचकर भुगतान का दबाव बनाने लगे. पुलिस के अनुसार हिमांशु देवांगन से 92 हजार रुपए अलग से भी ठगे गए हैं. मामले की जांच जारी है.मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ शर्मा, अनिरुद्ध सिंह और दीपक (दीपेश) जोशी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. इनमें से दीपक जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.


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