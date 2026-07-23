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दिल्ली: चाइनीज मांझा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 34 रोल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

अब पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क, इसके स्रोत और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है.

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पुलिस ने आरोपियों से 34 रोल पकड़े (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 4:04 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री और सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, पुलिस ने तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह खतरनाक मांझा कहां से खरीदा जा रहा था और दिल्ली के किन-किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जा रही थी.

डीसीपी राहुल अलवल के मुताबिक, 22 जुलाई को सूचना मिली थी कि यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की डिलीवरी होने वाली है. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ग्राहक बनकर आरोपियों से चाइनीज मांझा मंगवाया. तय योजना के अनुसार उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही पीसीआर और भजनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. जैसे ही तीनों आरोपी प्लास्टिक के कट्टे में 34 रोल चाइनीज मांझा लेकर यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय विनीत, 26 वर्षीय हिमांशु और 18 वर्षीय दीपांशु के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में तीनों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है क्योंकि इससे हर साल बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होती है और दोपहिया वाहन चालकों व राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ती है. समय रहते की गई इस कार्रवाई से खतरनाक मांझे की बड़ी खेप बाजार में पहुंचने से रोक दी गई.

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