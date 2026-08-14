भारत-नेपाल सीमा पर वाहन चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार, नेपाली नागरिक दबोचा
एसएसबी पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, जेल भेजे जा रहे आरोपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:32 AM IST
बलरामपुर: भारत नेपाल सीमा पर तैनात शस्त्र सीमा बल एसएसबी और पचपेड़वा थाना की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान सीमा पर वाहन चुराने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की है. टीम ने मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहे एक नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुरुवार को बताया कि भारत नेपाल सीमा पर पचपेड़वा थाना की पुलिस एसएसबी के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल चुरा कर नेपाल बेचने के लिए जा रहे है.
संयुक्त टीम ने भारत नेपाल पिलर संख्या 576 नन्हव्वा घाट के पास कॉम्बिंग के दौरान तीन मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने कि कोशिश की गई, तभी दो व्यक्ति मौका पाकर अपनी अपनी मोटरसाइकिल छोड़ कर नेपाल की तरफ भाग गए, जबकि सुरेंद्र प्रसाद नामक एक युवक को पकड़ लिया गया जो विजय नगर थाना कृष्णानगर जिला कपिलवस्तु नेपाल का निवासी है.
उन्होंने बताया कि मौके से 3 मोटरसाइकल एवं एक मोबाइल भी बरामद किया गया है. इस मामले में नेपाल राष्ट निवासी छोटू लोहार और हीरालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर बस्ती, गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों से वाहन चोरी कर नेपाल ले जाकर बेचते थे. गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है. जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जाएगी.
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