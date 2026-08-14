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भारत-नेपाल सीमा पर वाहन चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार, नेपाली नागरिक दबोचा

बलरामपुर: भारत नेपाल सीमा पर तैनात शस्त्र सीमा बल एसएसबी और पचपेड़वा थाना की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान सीमा पर वाहन चुराने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की है. टीम ने मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहे एक नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुरुवार को बताया कि भारत नेपाल सीमा पर पचपेड़वा थाना की पुलिस एसएसबी के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल चुरा कर नेपाल बेचने के लिए जा रहे है.

संयुक्त टीम ने भारत नेपाल पिलर संख्या 576 नन्हव्वा घाट के पास कॉम्बिंग के दौरान तीन मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने कि कोशिश की गई, तभी दो व्यक्ति मौका पाकर अपनी अपनी मोटरसाइकिल छोड़ कर नेपाल की तरफ भाग गए, जबकि सुरेंद्र प्रसाद नामक एक युवक को पकड़ लिया गया जो विजय नगर थाना कृष्णानगर जिला कपिलवस्तु नेपाल का निवासी है.