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नोएडा में सौ से ज्यादा दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 बदमाश गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक सौ से अधिक वाहन चोरी कर चुके हैं, आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं.

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दोपहिया वाहन चोरी करने वाले शातिर गिरोह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 7:44 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 15 मोटरसाइकिल और चार चाकू बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सभी सदस्य आदतन अपराधी हैं और पिछले कई वर्षों से दिल्ली-एनसीआर में लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. आरोपी अब तक सौ से अधिक वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं.

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दिल्ली में रह रहा था गिरोह का सरगना (ETV BHARAT)

एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया.आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फर्रुखाबाद निवासी राजीव चौहान, गाजियाबाद के खोड़ा निवासी अजय कुमार, फर्रुखाबाद निवासी सचिन कुमार, बरौला निवासी कृष्णा उर्फ शेरा, बांदा निवासी विजय कुमार और राजस्थान के करौली निवासी बृजेश कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस ने 15 चोरी की बाइक बरामद की (ETV BHARAT)

दिल्ली में रह रहा था गिरोह का सरगना

पुलिस के मुताबिक, गिरोह का सरगना राजीव चौहान है, जो वर्तमान में दिल्ली के नांगलोई इलाके में रह रहा था. उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में में वाहन चोरी सहित करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं. 21 वर्षीय अजय कुमार के खिलाफ पांच, 23 वर्षीय सचिन कुमार के खिलाफ पांच, 25 वर्षीय कृष्णा उर्फ शेरा के खिलाफ पांच, 19 वर्षीय विजय कुमार के खिलाफ छह और 45 वर्षीय बृजेश कुमार के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस ने 15 चोरी की बाइक बरामद की (ETV BHARAT)

पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से वाहन चोरी की घटनाओं में सक्रिय हो गए. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे पहले ऐसे इलाकों की रेकी करते थे, जहां सुनसान जगहों पर बाइक खड़ी रहती थी. इसके बाद मौका मिलते ही महज दो मिनट के भीतर बाइक का लॉक तोड़कर वाहन चोरी कर लेते थे. चोरी के तुरंत बाद वे बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते थे, जिससे किसी को शक न हो.

एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि चोरी के बाद आरोपी सीधे वाहन बेचने नहीं जाते थे. सबसे पहले वे चोरी की बाइक को किसी सुनसान जगह या झाड़ियों में छिपा देते थे. इसके बाद संभावित ग्राहकों की तलाश शुरू करते थे. ग्राहक मिलने पर बाइक को आठ हजार से 12 हजार रुपये के बीच बेच दिया जाता था. चोरी के वाहन मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में खपाए जाते थे, जहां बिना दस्तावेज के सस्ते दाम पर वाहन खरीदने वाले लोग मिल जाते थे. दबोचे गए आरोपी वर्तमान में दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं. पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य राजस्थान निवासी राहुल को वांछित भी किया है. उसकी तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं.

बाइक के पुर्जे भी बेचते हैं आरोपी

आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि यदि किसी बाइक का खरीदार नहीं मिलता था तो वे उसके पुर्जे अलग-अलग कर बेच देते थे. इंजन, टायर, बैटरी और अन्य हिस्सों को अलग-अलग बेचकर भी अच्छी रकम कमा लेते थे. चोरी के वाहन या उसके पुर्जों की बिक्री से जो पैसा मिलता था, उसे गिरोह के सभी सदस्य आपस में बांट लेते थे. गिरोह के सदस्य वारदात के दौरान अपने पास चाकू भी रखते थे. यदि कोई व्यक्ति उन्हें पकड़ने या विरोध करने की कोशिश करता था तो उसे चाकू दिखाकर डराते और मौके से भाग निकलते थे. आरोपियों के कब्जे से चार चाकू भी बरामद किए गए हैं.

दिल्ली एनसीआर से चोरी हुई थी बाइक

सेक्टर-20 थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों से बरामद 15 मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि ये वाहन किन-किन थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे. पुलिस अन्य लंबित वाहन चोरी के मामलों में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. संभावना है कि गिरोह ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कई और वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और चोरी के वाहन खरीदने वालों की भी पहचान करने में जुटी है. साथ ही चोरी के वाहनों के नेटवर्क की जांच की जा रही है, ताकि पूरे गिरोह पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके. गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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