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नोएडा में दोपहिया वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 शातिरों को दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में खडे आरोपियों की पहचान अनीकेत उर्फ अंकित और रतन सिंह उर्फ रवि के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं. पुलिस ने इन्हें मैन्युअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर सेक्टर-11 के टी-ब्लॉक से गिरफ्तार किया.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना सेक्टर-24 पुलिस ने आज मंगलवार को दो ऐसे शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो पलक झपकते ही भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोटरसाइकिल और स्कूटी चुरा लेते थे. पुलिस द्वारा इनके निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई हैं. यह ज्यादातर ऑन डिमांड वाहनों को चुराने का काम करते हैं.

वाहनों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश: एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान बदमाशों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. ये दोनों आरोपी पहले दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के व्यस्त इलाकों में रेकी करते थे. मौका मिलते ही घर के बाहर या पार्किंग में खड़ी बाइकों का लॉक तोड़कर उन्हें उड़ा ले जाते थे. पकड़े जाने के डर से ये अपने पास हमेशा अवैध चाकू रखते थे.

आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज: एडिशनल डीसीपी ने बताया बदमाशों ने सेक्टर-54 के जंगलों में 'गोदाम' बना रखा था. चोरी करने के बाद ये वाहनों को तुरंत नहीं बेचते थे, बल्कि उन्हें सेक्टर-54 के जंगलों और झाड़ियों में छिपाकर खड़ा कर देते थे. जैसे ही कोई ग्राहक मिलता, ये उन वाहनों को कम दामों में बेचकर पैसा आपस में बांट लेते थे.

एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनीकेत पर दिल्ली-NCR के विभिन्न थानों में 15 और रतन सिंह पर 7 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. इनके कब्जे से भारी मात्रा में बरामद वाहनों में केटीएम (KTM), होंडा शाइन और टीवीएस रेडर जैसी गाड़ियां शामिल हैं. फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों को जेल भेज रही है और इनके अन्य साथियों व खरीदारों की तलाश में जुटी है.

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