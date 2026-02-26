ETV Bharat / state

बस्ती में दुकान से iPhone चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

मुख्य आरोपी अभिषेक और उसका साथी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: बस्ती जनपद की स्वाट, सर्विलांस और लालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी के मामले का सफल अनावरण किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 56 आईफोन सहित अन्य सामान बरामद किया है. बीते दिनों लालगंज थाना क्षेत्र के गूगल मोबाइल शॉप्स में चोरों ने दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पकड़े जाने से बचने के लिए मुख्य आरोपी अभिषेक अपने साथियों के साथ दुकान में लगा CCTV कैमरा का DVR भी साथ ले गया था. जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत . (Video Credit: ETV Bharat)