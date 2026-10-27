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सहारनपुर में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 28 सिलेंडर बरामद

सहारनपुर में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: देवबंद पुलिस ने मंगलवार को गैस सिलेंडर चोरी के दो घटनाओं का खुलासा करते हुए हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर चोरी के 28 गैस सिलेंडर, तीन गैस चूल्हे और वारदात में इस्तेमाल की गई एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों में शामिल फिरोज बड़गांव थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया गया है, जिसके खिलाफ सहारनपुर जिले के अलग-अलग थानों में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.



एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि गैस सिलेंडर चोरी का पहला मामला 20 अक्टूबर 2026 को सामने आया था. रणखंडी गांव निवासी विनय के इंडेन गैस गोदाम से अज्ञात चोरों ने 22 भरे गैस सिलेंडर और चार गैस चूल्हे चोरी कर लिए थे. इस मामले में देवबंद थाना मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी. इससे पहले 17 फरवरी 2026 को भायला स्थित इंडेन गैस गोदाम से भी 18 भरे सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया था.