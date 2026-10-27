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सहारनपुर में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 28 सिलेंडर बरामद

आरोपियों के निशानदेही पर चोरी के 28 गैस सिलेंडर, तीन गैस चूल्हे और वारदात में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी बरामद.

सहारनपुर में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
सहारनपुर में गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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सहारनपुर: देवबंद पुलिस ने मंगलवार को गैस सिलेंडर चोरी के दो घटनाओं का खुलासा करते हुए हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर चोरी के 28 गैस सिलेंडर, तीन गैस चूल्हे और वारदात में इस्तेमाल की गई एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों में शामिल फिरोज बड़गांव थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया गया है, जिसके खिलाफ सहारनपुर जिले के अलग-अलग थानों में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.


एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि गैस सिलेंडर चोरी का पहला मामला 20 अक्टूबर 2026 को सामने आया था. रणखंडी गांव निवासी विनय के इंडेन गैस गोदाम से अज्ञात चोरों ने 22 भरे गैस सिलेंडर और चार गैस चूल्हे चोरी कर लिए थे. इस मामले में देवबंद थाना मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी. इससे पहले 17 फरवरी 2026 को भायला स्थित इंडेन गैस गोदाम से भी 18 भरे सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया था.

एसपी देहात मयंक पाठक (VIDEO credit: ETV Bharat)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देवबंद पुलिस ने 26 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की. पुलिस टीम ने मंगलौर रोड पर ग्राम गंगदासपुर जाने वाले जंगल के रास्ते से फिरोज पुत्र अनीस, फुरकान निवासी गुर्जरवाड़ा, देवबंद को गिरफ्तार किया.पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने रणखंडी गैस गोदाम से चोरी की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की. आरोपी फिरोज ने बताया कि करीब पांच-छह दिन पहले उसने अपने साथियों के साथ गोदाम से 22 भरे सिलेंडर और चार गैस चूल्हे चोरी किए थे. इनमें से चार सिलेंडर और एक चूल्हा उसके साथी ले गए, जबकि बाकी 18 सिलेंडर और तीन चूल्हे बोलेरो में रखकर बेचने के लिए ले जाए गए. पुलिस के मुताबिक, सिलेंडरों का सौदा पहले से ही तय हो चुका था.पूछताछ में भायला गैस गोदाम में हुई चोरी का मामला भी सामने आया. पुलिस के अनुसार, फिरोज ने करीब आठ-नौ महीने पहले अपने साथियों के साथ वहां से 18 सिलेंडर चोरी किए थे. इनमें से आठ सिलेंडर उसके साथी ले गए, जबकि बाकी 10 सिलेंडर फुरकान को बेच दिए थे. फुरकान ने भी इन सिलेंडरों को खरीदने की बात स्वीकार की है.

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर सापला रोड स्थित हलीम बिरयानी की दुकान से संबंधित सिलेंडर बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, फिरोज के खिलाफ गोवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और चोरी समेत विभिन्न धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं. सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कग जा रही है.

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सहारनपुर में गैस चोरी के मामले
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