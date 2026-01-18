दुकानों से एसी कॉपर वायर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बाजारों की सफाई के बहाने करते थे रैकी
पुलिस के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शहर में लगातार एसी कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी करने के मामले सामने आ रहे थे.
Published : January 18, 2026 at 8:39 PM IST
बूंदी: शहर के व्यस्त बाजारों में दुकानों और बैंक परिसरों से एसी के कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी की लगातार हो रही वारदातों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एसी के कॉपर वायर, आउटर यूनिट तथा चोरी में प्रयुक्त अत्याधुनिक उपकरण भी बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि हाल के दिनों में शहर के बाजारों में स्थित दुकानों की छतों पर लगे एसी के कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थानाधिकारी रमेशचन्द आर्य के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई.
थानाधिकारी रमेशचन्द आर्य ने बताया कि घटनाक्रम की शुरुआत 10 जनवरी 2026 को हुई, जब गायत्री नगर निवासी संदीप चांदवानी ने थाना कोतवाली बूंदी में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि कोटा रोड स्थित उनके कपड़े के शोरूम में लगे एसी के कॉपर वायर 9 जनवरी की रात अज्ञात चोर काटकर ले गए. इस चोरी से उन्हें लगभग 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ. इसके बाद इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक अजीत कुमार ने भी बैंक परिसर की छत से एसी के कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी होने की रिपोर्ट दी. इसी प्रकार शहर के व्यापारियों ने भी कई दुकानों पर कॉपर चोरी की घटनाओं की शिकायतें दर्ज कराईं. घटना से व्यापारियों में भारी रोष था. पुलिस से जल्द मामले के खुलासे की मांग की थी. आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी.
सफाई के बहाने करता था रैकी: थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य मास्टरमाइंड सूरज पंवार उर्फ चुण्डी अपने साथियों के साथ सफाईकर्मी बनकर हाथों में झाड़ू लिए बाजारों में घूमता था. वे दुकानों के आसपास रहकर एसी के आउटर और कॉपर वायर की रैकी करते. वारदात के समय एक सदस्य नीचे निगरानी करता, जबकि अन्य छत पर चढ़कर वायर काटते और आउटर यूनिट उतार लेते. चोरी किया गया सामान कचरा बीनने वाले प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ले जाया जाता, जिससे किसी को शक न हो. बाद में कॉपर वायर के छोटे टुकड़े कर उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया जाता था.
तीन आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ियों की तलाश जारी: थाना प्रभारी ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सूरज पंवार उर्फ चुण्डी, रवि बोयत उर्फ गोलू चड्डा और सोनू डागर उर्फ सोनू कुमार उर्फ गुलाबा को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से आरी, प्लायर, ग्राइंडर, टेस्टर, पेचकस, हथौड़ी, छैनी सहित कई उपकरण बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी से संबंधित मामले दर्ज हैं. फिलहाल चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों की तलाश जारी है.