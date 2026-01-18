ETV Bharat / state

दुकानों से एसी कॉपर वायर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बाजारों की सफाई के बहाने करते थे रैकी

बूंदी: शहर के व्यस्त बाजारों में दुकानों और बैंक परिसरों से एसी के कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी की लगातार हो रही वारदातों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एसी के कॉपर वायर, आउटर यूनिट तथा चोरी में प्रयुक्त अत्याधुनिक उपकरण भी बरामद किए हैं. ‎पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि हाल के दिनों में शहर के बाजारों में स्थित दुकानों की छतों पर लगे एसी के कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थानाधिकारी रमेशचन्द आर्य के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई.

थानाधिकारी रमेशचन्द आर्य ने बताया कि ‎‎घटनाक्रम की शुरुआत 10 जनवरी 2026 को हुई, जब गायत्री नगर निवासी संदीप चांदवानी ने थाना कोतवाली बूंदी में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि कोटा रोड स्थित उनके कपड़े के शोरूम में लगे एसी के कॉपर वायर 9 जनवरी की रात अज्ञात चोर काटकर ले गए. इस चोरी से उन्हें लगभग 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ. इसके बाद इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक अजीत कुमार ने भी बैंक परिसर की छत से एसी के कॉपर वायर और आउटर यूनिट चोरी होने की रिपोर्ट दी. इसी प्रकार शहर के व्यापारियों ने भी कई दुकानों पर कॉपर चोरी की घटनाओं की शिकायतें दर्ज कराईं. घटना से व्यापारियों में भारी रोष था. पुलिस से जल्द मामले के खुलासे की मांग की थी. आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी.