ETV Bharat / state

दिल्ली से चोरी के मोबाइल नेपाल भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़, 21 मोबाइल के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसते हुए क्राइम ब्रांच ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन नेपाल भेजने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए गैंग के मुख्य रिसीवर और सप्लायर जितेंद्र उर्फ झेला (36) को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 21 चोरी और स्नैच किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.



क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह अनुसार इससे पहले इसी गिरोह के दो सदस्य जय भगवान उर्फ काले और जितेंद्र उर्फ पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 52 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए थे. उनकी गिरफ्तारी के बाद तकनीकी और मैनुअल जांच के जरिए पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी गईं. जांच में सामने आया कि गिरोह चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल इकट्ठा कर एक मुख्य रिसीवर को सौंपता था, जो उन्हें आगे सप्लाई करता था.



लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील कलखंडे के नेतृत्व में गठित टीम ने मजनू का टीला, सिविल लाइंस निवासी जितेंद्र उर्फ झेला को दबोच लिया. पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से 21 अतिरिक्त चोरी और स्नैच किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए. इनमें से पांच मोबाइल फोन पहले से दर्ज मामलों से लिंक पाए गए हैं.

नेपाली नागरिक को सप्लाई होते थे चोरी के मोबाइल

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी चोरी के मोबाइल फोन एक नेपाली नागरिक को सप्लाई करता था, जो नेपाल के पोखरा में रहता है. इससे इस नेटवर्क के अंतरराज्यीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन होने की भी पुष्टि हुई है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य रिसीवरों और सहयोगियों की पहचान कर रही है तथा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.



पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र उर्फ झेला एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ लूट, मोबाइल चोरी और जुआ अधिनियम से जुड़े पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं. क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित स्नैचिंग गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता है. मामले में आगे की जांच जारी हैं.