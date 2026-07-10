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महाराजगंज में अश्लील वीडियो के लिंक बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 290 से 499 रुपये ऑनलाइन वसूलते थे

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी टेलीग्राम व एक्स पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील वीडियो के लिंक बेचते थे.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:13 PM IST

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महराजगंज : सोशल मीडिया की आड़ में नाबालिग बच्चों से जुड़ी बेहद आपत्तिजनक व अश्लील सामग्री का ऑनलाइन सौदा करने वाले एक शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. साइबर थाना व सिंदुरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने सिंदुरिया क्षेत्र के कसमरिया गांव में छापेमारी कर चार युवकों को रंगे हाथ दबोचा. यह गिरोह टेलीग्राम व एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील वीडियो के लिंक बेचता था.

पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर इंटरनेट के जरिए मासूमों के शोषण की सामग्री को कमाई का जरिया बनाए हुए थे. ग्राहकों को फंसाने के लिए ये पहले एक वीडियो का सैंपल लिंक भेजते थे. इसके बाद पूरी सामग्री देने के नाम पर 290 रुपये से लेकर 499 रुपये तक की ऑनलाइन वसूली की जाती थी. खुद को कानून की नजरों से बचाने के लिए इन युवकों ने फर्जी नाम-पते व आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदे थे, ताकि पुलिस इन तक न पहुंच सके.

कंप्यूटर व आपत्तिजनक डिजिटल डेटा बरामद : पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, एक डेस्कटॉप, सीपीयू, डेटा केबल व एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किया है. इसके अलावा इनके डिवाइस से एक जाली आधार कार्ड व 12 आपत्तिजनक फोटो-वीडियो के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं. पकड़े गए आरोपियों की पहचान आकाश शर्मा (19), अरुण गौड़ (20), अनुज पटेल (19) व दिनेश गौड़ (19) निवासी कसमरिया के रूप में हुई है.

पूरे नेटवर्क को ट्रैक कर हुआ पर्दाफाश : सीओ साइबर क्राइम दीपशिखा वर्मा ने बताया कि इंटरनेट पर संदिग्ध गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है. डिजिटल साक्ष्यों व साइबर सर्विलांस की मदद से इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक किया गया. जिसके बाद इस धंधे का भंडाफोड़ हुआ है. आरोपी सोशल मीडिया के जरिए बाल शोषण से जुड़ी सामग्री का अवैध कारोबार कर रहे थे. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऐसी किसी भी सामग्री को न तो खुद देखें और न ही दूसरों से साझा करें. यदि कहीं भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचित करें.

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