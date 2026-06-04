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बच्चियों को राजस्थान में बेचने वाले गिरोह का खुलासा, लालच देकर करते थे अपहरण, लखनऊ पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा

लखनऊ : मासूम लड़कियों को राजस्थान में बेचने वाले गिरोह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है. लखनऊ पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है. इनमें एक नाबालिग भी है. आरोपियों के पास से लड़कियों को राजस्थान ले जाने वाली चार पहिया गाड़ी भी बरामद की गई है.

डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया, 12 मई को मोहनलालगंज की रहने वाली महिला ने अपनी दो नातिन (16 और 12) के लापता होने की जानकारी दी थी. शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लड़कियों को बरामदगी के लिए चार टीमें बनाई गईं. लड़कियों की रिकवरी के लिए 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर 18 मई को दोनों नाबालिग बालिकाओं को बरामद किया गया.

मां से मिलाने का लालच देकर दे जा रहे थे राजस्थान : लड़कियों के मिलने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि रायबरेली निवासी प्रिया पटेल उर्फ शीला, मोहम्मद अख्तर, अनुराग यादव व एक अन्य नाबालिग ने बच्चियों को उनकी मां से मिलाने का लालच दिया था, जिसके बाद वह उन बच्चियों को राजस्थान ले जाने की तैयारी में थे. जहां पर इन बच्चियों को बेच दिया जाता.

बच्चियों को आरोपी पहले रायबरेली ले गए, जहां पर उन्हें नए कपड़े दिलाए ओर पहनने को कहा. उनकी फोटो भी खीचीं गई. आरोपियों ने फोटो राजस्थान में सोनम नाम की महिला व उसके पति भूपेंद्र चौधरी को भेजी. फोटो लड़कियों की कीमत लगाने के लिए भेजी गई थी. आरोपियों को एक से डेढ़ लाख रुपये प्रति लड़की के हिसाब से मिलता है.